猴痘懶人包｜不只性行為傳播？一文看清常見症狀與預防方法

「猴痘」這個名字近期再度頻繁出現在本地新聞中。對於不少市民而言，這個病毒聽起來既有點陌生，又難免令人關心它會否在不知不覺間走入日常生活。要了解這個病毒的傳播情況與預防方法，不妨先由近日引起社會關注的一宗社區傳播鏈說起。



這波引起社會關注的本土疫情，源於旺角一間同志桑拿「胡同」爆發的群組感染。該處已被衞生署衞生防護中心定性為傳播爆發點，並要求由5月26日起強制關閉21日，希望藉此斬斷傳播鏈。截至目前，衞生防護中心透過個案追蹤，已發現共有5宗與「胡同」有流行病學關連的確診個案（包括首兩宗由內地通報的個案），患者之間互不認識，但均曾於該處與陌生人進行高風險活動。群組中最新的一宗個案涉及一名58歲男子，他於5月23日到訪該桑拿後出現皮疹，隨後證實確診。

首兩名感染猴痘青年均於5月3日到過旺角上海街同志桑拿「胡同」，生署衞生防護中心認為兩人可能於該處所與受猴痘感染人士有高風險接觸而受到感染。(資料圖片）

與此同時，防護中心的源頭追蹤工作亦面臨不少挑戰。日前公佈的另一宗個案中，一名沒接種猴痘疫苗的43歲男子，在6月1日出現生殖器潰瘍，確診前他曾於5月22日光顧「胡同」，但僅僅兩天後（5月24日）又到一間酒店與多名陌生人參與「群P」派對。由於他同時涉足了桑拿與酒店群交兩個高危場所，防護中心目前仍無法確定其感染源頭，反映出追蹤隱形傳播鏈的難度。

一連串的確診個案，難免令普通市民感到憂慮，到底這個病毒會在社區廣泛傳播嗎？一般人日常出街、搭車，甚至去按摩，又會否有「中招」風險？

▼猴痘知多啲（按圖👇👇👇）：

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【傳播真相】不只是性病！密切接觸才是關鍵

很多人一聽到猴痘，就會直覺聯想到男同志或「性病」，甚至產生污名化標籤。但根據世界衞生組織（WHO）及本港衞生防護中心的官方資料，猴痘本質上是一種主要透過親密接觸傳播的病毒，它的傳播途徑主要有以下幾種：

1. 皮膚直接接觸： 這是最直接的途徑。只要觸摸到患者身上的猴痘皮疹、水疱或未癒合的傷口，病毒就有機會透過皮膚微細傷口入侵。



2. 體液交換： 在性行為中的親密體液接觸，傳播風險極高。



3. 飛沫傳播： 如果與患者有長時間、面對面的近距離接觸，吸入其呼吸道飛沫亦有可能受感染。



4. 間接物料傳播： 這點最值得留意——若使用了被患者體液或皮疹分泌物污染的物件，例如未經消毒的毛巾、床單、衣服，甚至美容院/桑拿的公共設施，也有間接中招的機會。



因此，猴痘並非某個特定群組的專利。雖然目前全球及本港的個案大多集中在男男性接觸者，但只要有上述的親密接觸，任何人都有感染風險。不過，一般市民日常社交（如握手、同桌吃飯、搭地鐵）的短暫接觸，感染風險其實極低，毋須過分恐慌。

【症狀辨識】發燒與淋巴腫大是警號

如果不幸受到感染，猴痘的潛伏期通常在5至21天之間。發病時，身體一般會按階段發出警號。

一開始，患者通常會出現類似重感冒的徵狀，包括發燒、劇烈頭痛、極度疲倦、肌肉痠痛及背痛。不過，猴痘有一個與水痘或天花很不同的指標性特徵，就是淋巴結腫大，患者會發現自己的頸部、腋窩或大腿罅（腹股溝）的淋巴腺出現明顯腫脹和痛楚。

隨後大約1至3天內，皮膚就會開始出疹。這些皮疹會由最初的紅疹，漸漸發展成隆起的小丘疹、水疱，最後結膿、結痂脫落。值得留意的是，在近期本地的個案中，不少患者的皮疹和潰瘍最先出現在生殖器、肛門或口腔等有過親密接觸的部位，並會伴隨強烈的痛楚。

【防範方法】高危群組應考慮打針

中心與香港愛滋病基金會合作，由上周六（6日）起在該機構位於旺角的會址進行外展猴痘疫苗接種活動，直至下周三（17日）。（政府新聞處圖片）

面對猴痘，預防的關鍵在於管理好個人風險。衞生防護中心建議市民採取以下預防措施：

首先是減少高風險的接觸，避免與身份不明、或擁有多名性伴侶的人士發生親密肢體接觸。

其次是保持良好的個人及環境衞生。在外使用公共更衣室或桑拿設施時，避免共用未經消毒的毛巾或貼身物品。

最後，亦是最有效的防線——接種疫苗。目前政府有為高風險群組提供自願性質的猴痘疫苗接種服務。如果你曾有高風險性行為（如有多名性伴侶、性工作者，或過去一年曾患性病），應主動考慮接種兩劑疫苗以獲得充足保護。

目前，衞生署已聯同香港愛滋病基金會等非政府機構，在旺角等地區開展外展接種服務。若市民懷疑自己曾與確診者接觸，或身體出現可疑病徵，應盡快求醫並坦白向醫生交代接觸史，以便及早獲得合適的治療與隔離，保護自己之餘，也保護身邊的人。

(資料來源：香港衞生署衞生防護中心、世界衞生組織)