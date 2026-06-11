猴痘懶人包｜不只性行為傳播？一文看清常見症狀與預防方法
「猴痘」這個名字近期再度頻繁出現在本地新聞中。對於不少市民而言，這個病毒聽起來既有點陌生，又難免令人關心它會否在不知不覺間走入日常生活。要了解這個病毒的傳播情況與預防方法，不妨先由近日引起社會關注的一宗社區傳播鏈說起。
這波引起社會關注的本土疫情，源於旺角一間同志桑拿「胡同」爆發的群組感染。該處已被衞生署衞生防護中心定性為傳播爆發點，並要求由5月26日起強制關閉21日，希望藉此斬斷傳播鏈。截至目前，衞生防護中心透過個案追蹤，已發現共有5宗與「胡同」有流行病學關連的確診個案（包括首兩宗由內地通報的個案），患者之間互不認識，但均曾於該處與陌生人進行高風險活動。群組中最新的一宗個案涉及一名58歲男子，他於5月23日到訪該桑拿後出現皮疹，隨後證實確診。
與此同時，防護中心的源頭追蹤工作亦面臨不少挑戰。日前公佈的另一宗個案中，一名沒接種猴痘疫苗的43歲男子，在6月1日出現生殖器潰瘍，確診前他曾於5月22日光顧「胡同」，但僅僅兩天後（5月24日）又到一間酒店與多名陌生人參與「群P」派對。由於他同時涉足了桑拿與酒店群交兩個高危場所，防護中心目前仍無法確定其感染源頭，反映出追蹤隱形傳播鏈的難度。
一連串的確診個案，難免令普通市民感到憂慮，到底這個病毒會在社區廣泛傳播嗎？一般人日常出街、搭車，甚至去按摩，又會否有「中招」風險？
▼猴痘知多啲（按圖👇👇👇）：
【傳播真相】不只是性病！密切接觸才是關鍵
很多人一聽到猴痘，就會直覺聯想到男同志或「性病」，甚至產生污名化標籤。但根據世界衞生組織（WHO）及本港衞生防護中心的官方資料，猴痘本質上是一種主要透過親密接觸傳播的病毒，它的傳播途徑主要有以下幾種：
1. 皮膚直接接觸： 這是最直接的途徑。只要觸摸到患者身上的猴痘皮疹、水疱或未癒合的傷口，病毒就有機會透過皮膚微細傷口入侵。
2. 體液交換： 在性行為中的親密體液接觸，傳播風險極高。
3. 飛沫傳播： 如果與患者有長時間、面對面的近距離接觸，吸入其呼吸道飛沫亦有可能受感染。
4. 間接物料傳播： 這點最值得留意——若使用了被患者體液或皮疹分泌物污染的物件，例如未經消毒的毛巾、床單、衣服，甚至美容院/桑拿的公共設施，也有間接中招的機會。
因此，猴痘並非某個特定群組的專利。雖然目前全球及本港的個案大多集中在男男性接觸者，但只要有上述的親密接觸，任何人都有感染風險。不過，一般市民日常社交（如握手、同桌吃飯、搭地鐵）的短暫接觸，感染風險其實極低，毋須過分恐慌。
【症狀辨識】發燒與淋巴腫大是警號
如果不幸受到感染，猴痘的潛伏期通常在5至21天之間。發病時，身體一般會按階段發出警號。
一開始，患者通常會出現類似重感冒的徵狀，包括發燒、劇烈頭痛、極度疲倦、肌肉痠痛及背痛。不過，猴痘有一個與水痘或天花很不同的指標性特徵，就是淋巴結腫大，患者會發現自己的頸部、腋窩或大腿罅（腹股溝）的淋巴腺出現明顯腫脹和痛楚。
隨後大約1至3天內，皮膚就會開始出疹。這些皮疹會由最初的紅疹，漸漸發展成隆起的小丘疹、水疱，最後結膿、結痂脫落。值得留意的是，在近期本地的個案中，不少患者的皮疹和潰瘍最先出現在生殖器、肛門或口腔等有過親密接觸的部位，並會伴隨強烈的痛楚。
【防範方法】高危群組應考慮打針
面對猴痘，預防的關鍵在於管理好個人風險。衞生防護中心建議市民採取以下預防措施：
首先是減少高風險的接觸，避免與身份不明、或擁有多名性伴侶的人士發生親密肢體接觸。
其次是保持良好的個人及環境衞生。在外使用公共更衣室或桑拿設施時，避免共用未經消毒的毛巾或貼身物品。
最後，亦是最有效的防線——接種疫苗。目前政府有為高風險群組提供自願性質的猴痘疫苗接種服務。如果你曾有高風險性行為（如有多名性伴侶、性工作者，或過去一年曾患性病），應主動考慮接種兩劑疫苗以獲得充足保護。
目前，衞生署已聯同香港愛滋病基金會等非政府機構，在旺角等地區開展外展接種服務。若市民懷疑自己曾與確診者接觸，或身體出現可疑病徵，應盡快求醫並坦白向醫生交代接觸史，以便及早獲得合適的治療與隔離，保護自己之餘，也保護身邊的人。
(資料來源：香港衞生署衞生防護中心、世界衞生組織)