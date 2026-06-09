猴痘｜同志桑拿「胡同」群組增至5人 最新患者5.23到訪有性接觸
撰文：陶嘉心
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衞生署衞生防護中心今日（9日）公布一宗猴痘確診個案，一名58歲男子於5月23日到位於旺角的同志桑拿「胡同」並有高風險接觸（指性行為），及後下身出現皮疹，經檢測後證實對猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定。中心指，現時已發現五宗與「胡同」有流行病學關連的個案，他們互不認識，全部在該處所與陌生人進行高風險活動。
5.23到過「胡同」有高風險接觸 6.3下身出皮疹
衞生防護中心表示，該名男子透過中心早前發出的新聞稿得悉「胡同」曾出現猴痘確診個案。他在5月23日到過「胡同」並有高風險接觸，6月3日發現下身出現皮疹，遂於6月5日前往油麻地綜合治療中心求醫，並告知醫護人員相關的高風險接觸史。醫護人員隨即安排他採樣化驗，樣本經中心公共衞生化驗服務處檢測後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。中心已安排他到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定。
中心正進行流行病學調查，會設法聯繫與他有高風險接觸的人士，並將個案通報世界衞生組織。
「胡同」群組暫有5宗個案 中心已聯絡超過300人
中心繼續密切跟進調查涉及「胡同」的個案，包括設法聯絡曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，並向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。現時已成功聯絡超過300人，並於日前發現兩宗確診個案。中心已向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。
「胡同」由5月26日起關閉21日，暫累計群組有五宗個案。
2022年至今錄90宗猴痘個案 多數列本地個案
中心再次呼籲曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，致電中心設立的猴痘熱線（2125 2373）。自2022年起至今，本港共錄得90宗猴痘個案，包括73宗本地個案和17宗輸入個案），全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。
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