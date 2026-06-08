猴痘｜43歲男確診　發病前曾到爆疫同志桑拿「胡同」及在酒店群P

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布一宗猴痘確診個案，一名43歲男子於5月22日到位於旺角的同志桑拿「胡同」並有高風險接觸（指性行為），及後生殖器官出現潰瘍，經檢測後證實對猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定。由於病人也曾在5月22日在本港一間酒店與多名陌生人士有高風險接觸，其感染源頭有待確定，未列入爆疫的「胡同」群組，該群組暫有四人確診，源頭不明。



中心與香港愛滋病基金會合作，由上周六（6日）起在該機構位於旺角的會址進行外展猴痘疫苗接種活動，直至下周三（17日）。（政府新聞處圖片）

首兩名感染猴痘青年均於5月3日到過旺角上海街同志桑拿「胡同」，生署衞生防護中心認為兩人可能於該處所與受猴痘感染人士有高風險接觸而受到感染。(資料圖片）

5.22到過「胡同」有高風險接觸 6.1發現生殖器官出現潰瘍

衞生防護中心表示，該名男子透過中心早前發出的新聞稿得悉「胡同」曾出現猴痘確診個案。由於他在5月22日到過「胡同」並有高風險接觸，於6月1日發現生殖器官出現潰瘍，病徵持續，遂於兩日後前往衞生署男性社會衞生科診所求醫，並告知醫護人員的高風險接觸史，醫護人員隨即安排他採樣化驗，樣本經中心公共衞生化驗服務處檢測後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。中心已安排他到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定。

病人無接種猴痘疫苗 5.24酒店與多名陌生人有性接觸

根據病人提供的資料，他沒有接種猴痘疫苗。他在潛伏期內，除了到過「胡同」，亦曾於5月24日在本港一間酒店與多名陌生人士有高風險接觸。中心正進行流行病學調查，會設法聯繫與他有高風險接觸的人士。由於病人於潛伏期內有多次高風險接觸，其感染源頭有待確定。中心會將個案通報世界衞生組織。

圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片中，有貼上「猴痘（Mpox）病毒檢測結果呈陽性」標籤的試管。（Reuters）

「胡同」群組暫有4宗個案 中心已聯絡超過300名顧客

中心繼續密切跟進調查涉及「胡同」的個案，包括設法聯絡曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，並向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。現時已成功聯絡超過300人，並於日前發現一宗確診個案。中心已向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。

「胡同」由5月26日起關閉21日，暫累計群組有四宗個案。

2022年至今錄89宗猴痘個案 多數列本地個案

中心再次呼籲曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，致電中心設立的猴痘熱線（2125 2373）。自2022年起至今，本港共錄得89宗猴痘個案，包括72宗本地個案和17宗輸入個案），全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。