猴痘｜43歲男確診 發病前曾到爆疫同志桑拿「胡同」及在酒店群P
衞生署衞生防護中心今日（8日）公布一宗猴痘確診個案，一名43歲男子於5月22日到位於旺角的同志桑拿「胡同」並有高風險接觸（指性行為），及後生殖器官出現潰瘍，經檢測後證實對猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定。由於病人也曾在5月22日在本港一間酒店與多名陌生人士有高風險接觸，其感染源頭有待確定，未列入爆疫的「胡同」群組，該群組暫有四人確診，源頭不明。
5.22到過「胡同」有高風險接觸 6.1發現生殖器官出現潰瘍
衞生防護中心表示，該名男子透過中心早前發出的新聞稿得悉「胡同」曾出現猴痘確診個案。由於他在5月22日到過「胡同」並有高風險接觸，於6月1日發現生殖器官出現潰瘍，病徵持續，遂於兩日後前往衞生署男性社會衞生科診所求醫，並告知醫護人員的高風險接觸史，醫護人員隨即安排他採樣化驗，樣本經中心公共衞生化驗服務處檢測後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。中心已安排他到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定。
病人無接種猴痘疫苗 5.24酒店與多名陌生人有性接觸
根據病人提供的資料，他沒有接種猴痘疫苗。他在潛伏期內，除了到過「胡同」，亦曾於5月24日在本港一間酒店與多名陌生人士有高風險接觸。中心正進行流行病學調查，會設法聯繫與他有高風險接觸的人士。由於病人於潛伏期內有多次高風險接觸，其感染源頭有待確定。中心會將個案通報世界衞生組織。
「胡同」群組暫有4宗個案 中心已聯絡超過300名顧客
中心繼續密切跟進調查涉及「胡同」的個案，包括設法聯絡曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，並向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。現時已成功聯絡超過300人，並於日前發現一宗確診個案。中心已向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。
「胡同」由5月26日起關閉21日，暫累計群組有四宗個案。
2022年至今錄89宗猴痘個案 多數列本地個案
中心再次呼籲曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，致電中心設立的猴痘熱線（2125 2373）。自2022年起至今，本港共錄得89宗猴痘個案，包括72宗本地個案和17宗輸入個案），全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。