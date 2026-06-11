世界盃︱捱夜睇波傷身？　球迷專科醫生陳沛然3健康貼士贈打工仔

【世界盃2026】4年一度的足球盛事世界盃明日（12日）開賽，今屆賽事由北美三國墨西哥、美國、及加拿大合辦，賽事時間多在香港凌晨至清晨舉行，香港球迷需「捱夜」睇波。



立法會前議員、腸胃肝臟科醫生陳沛然是資深球迷，同樣是「打工仔」的他亦需熬夜觀賞賽事，不過他向《香港01》提供3個深夜睇波貼士，冀大家看得開心又健康。下文一覽三大健康睇波貼士。



立法會前議員、腸胃肝臟科醫生陳沛然是資深球迷，今屆世界盃支持西班牙國家隊。（梁鵬威攝）

陳沛然已標記今屆世界盃的精彩賽事。（梁鵬威攝）

是次比賽東道主包括美國、墨西哥和加拿大，賽事多於香港時間深夜及清晨進行 。立法會前議員、腸胃肝臟科醫生陳沛然早已標記期待的賽事，準備「捱夜」睇波。作為醫生，「捱夜」都要「捱」得健康，陳沛然向《香港01》提供3個深夜睇波貼士，當中包括充足睡眠、吃得健康及勤做運動。

陳沛然是資深球迷，曾觀看多次世界盃比賽。（受訪者提供）

陳沛然表示，是次世界盃賽事在不少地方舉辦，只好選擇在香港電視前觀看比賽。（梁鵬威攝）

貼士一：夜晚7時收工後即刻回家睡覺 最重要睡夠4至7小時

熱愛足球的陳沛然不時要深宵睇波，「一兩晚不是問題」，但若像是次世界盃需長期「捱夜」，則要想辦法擁有充足睡眠時間，避免影響第二日上班狀態。同樣身為「打工仔」的他就指，會改變自身時區方便返工及睇波，「要當自己出咗國」。

他指出，世界盃期間會顛覆平時作息時間，夜晚7時收工後即刻回家睡覺，睡到凌晨1時至2時再起身看比賽及吃飯，看完後直接上班，「最緊要瞓夠4至7小時」，工作時保持精神，避免出錯。

法會前議員、腸胃肝臟科醫生陳沛然是資深球迷，認為深宵睇波都可看得健康開心。（梁鵬威攝）

貼士二：梳打水、水果取代汽水及薯片

睇波時難免口痕，汽水、啤酒及薯片等是球迷「標配」，惟啤酒及薯片等熱量高，對肝臟不好，長期或導致脂肪肝。他建議球迷若較難忍口，可以選擇較健康的小食及飲品，例如梳打水及水果等。

貼士三：看比賽時做運動：使用握力器、平板支撐及拉筋等

一場足球賽事時長約90分鐘，當中或出現僵持的膠着畫面。陳沛然建議，球迷可以在膠着時間做簡單運動，舉例使用握力器，進行「等長肌肉收縮訓練」，賽事期間可以進行4組訓練，每次訓練握住握力器約2分鐘、然後放開休息一分鐘，連續進行約10周（約世界盃賽期）可以有效降低血壓。除了握力訓練外，球迷亦可做平板支撐及拉筋等簡單、方便的家中運動。

陳沛然建議，賽事期間可使用握力器進行「等長肌肉收縮訓練」。（梁鵬威攝）

陳沛然建議，賽事期間可使用握力器進行「等長肌肉收縮訓練」。（梁鵬威攝）

最後，世界盃期間應有不少打工仔會靠咖啡及奶茶等提升精力。陳沛然提醒，平時喝咖啡及奶茶等沒有問題，但若短期内飲用大量提神飲料，或會傷害腸胃，建議球迷盡量保持充足睡眠。