世界盃2026｜蓮香樓投資20萬元購轉播權　中環店延長營業直播吸客

【世界盃2026／美加墨世界盃／酒吧業／蓮香樓／酒樓】世界盃2026將於香港時間周五（12日）凌晨3時正式開鑼，首場小組賽為墨西哥對戰南非，惟今屆賽程集中在凌晨及清晨時份，酒吧及餐飲業或未能受惠。酒吧業協會主席錢雋永表示，大部份酒吧已購入轉播權，惟受賽程時間影響，估計業界的生意額由上屆約7億元，將減至今屆約4至5億元，即跌約三至四成。



百年老字號茶樓蓮香樓為了吸引顧客光顧，已為兩店投資20萬元直播世界盃賽事，其中中環店將按賽程延長營業時間，負責人指近日已接獲不少顧客預訂周末茶座。不過，倫敦大酒樓負責人認為，今屆世界盃對傳統酒樓沒有幫助，預料市民凌晨捱夜在家觀看，反而會影響早茶生意，因此不會購買轉播權。



世界盃6月11日凌晨3時正式開鑼，首場小組賽為墨西哥對戰南非。（資料圖片／鄧倩螢攝）

世界盃期間，Now TV將與蘭桂坊協會合辦嘉年華。（資料圖片／鄧倩螢攝）

四年一度的世界盃周五凌晨開鑼，今屆賽事在北美洲舉行，由美國、加拿大及墨西哥三國聯合舉辦，也是創辦以來規模最大的一屆，參賽隊伍首次擴增至48隊，總計上演104場賽事。由於當地與香港的時差，賽事舉行時間集中在凌晨及清晨時份，酒吧及餐飲業未必能在這一次全球盛事中受惠。

今屆世界盃獨家香港地區播映權由Now TV投得，酒吧業協會主席錢雋永表示，業界一個月前還在糾結於購入轉播權，直至世界盃臨近開鑼，考慮到隔壁酒吧一旦購入轉播權將會搶走客源，同時今屆轉播費用相比上屆便宜，賽事場次歷屆最多，性價比似乎更高，因此不少酒吧東主後來改變主意，願意購入轉播權。

酒吧業協會主席錢雋永預料，業界今屆世界盃生意額由上屆約7億元，減至今屆約4至5億元。（資料圖片）

酒吧業協會料今屆世界盃生意較上屆跌兩、三億元

錢雋永補充說，今屆世界盃的轉播費用，視乎酒吧的座位數量，收費約兩萬多元，相比上屆便宜一萬元，即按顧客人均消費約300元計算，只要一晚接待100位顧客便能回本。「冇人話一定得，但你唔做就一定唔得，做生意一定係用呢個心態。」

錢雋永估計，世界盃期間酒吧業界生意額將比平時增長三成，不少酒吧已準備套餐優惠，惟賽程並非在酒吧黃金時間舉行，對生意始終帶來一定影響，預料業界的生意額由上屆約7億元，減至今屆約4至5億元，即跌約三至四成。

中環蓮香樓設大型屏幕LED直播世界盃賽事。（資料圖片／廖雁雄攝）

蓮香樓中環店︰調整營業時間直播世界盃賽事

百年老字號茶樓蓮香樓早前在社交平台宣布，中環及尖沙咀店設大型屏幕LED直播世界盃賽事。蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢表示，轉播世界盃賽只為向顧客提供多一個選擇，因此不會推出特別收費的套餐，茶客只要如平時一樣，付上18元茶位費用，再點一籠點心，便可感受世界盃氣氛。

王智賢又指，轉播世界盃另一個目的為增加客流，賽事期間原本午夜關門的中環店，將視乎賽程調整營業時間，至於尖沙咀店24小時營業則不受影響，近日已有不少顧客致電預訂周末茶座，具體數字則暫未統計。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠預料，市民凌晨捱夜在家觀看世界盃賽事，反而會影響早茶生意。（資料圖片）

旺角倫敦大酒樓︰市民凌晨捱夜觀看世界盃反影響早茶生意

王智賢透露，電視台分別提供世界盃及全年體育賽事套餐，考慮到兩者收費相距不遠，集團最終選擇後者，兩店共收20萬元，涵蓋轉播西甲及英超等港人關注的聯賽，因此在世界盃結束後，將會繼續直播歐洲足球賽事。

另一邊廂，旺角倫敦大酒樓2002年曾轉播日韓世界盃，副總經理蘇萬誠表示，今屆世界盃的舉行時段對傳統酒樓沒有幫助，預料市民凌晨捱夜在家觀看，反而會影響早茶生意，加上今屆世界盃沒有氣氛，且轉播成本遠高於相比2002年，因此不會購買轉播權。