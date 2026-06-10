世界盃｜碧咸現身跑馬地馬場　為體驗館揭幕　粉絲入場合照取簽名

世界盃本港時間周五（12日）凌晨3時開幕，著名傳奇球星碧咸今日（10日）現身跑馬地馬場，出席專為世界盃而設的「Lenovo體驗館」揭幕。這次是碧咸首次以特別嘉賓身份在亮相香港馬場，現場非常熱鬧，碧咸主動與現場粉絲互動；有粉絲表示早前已經透過社交平台得知碧咸今日現身跑馬地馬場的消息，故專程入場看碧咸。



碧咸與粉絲們自拍。（黃寶瑩攝）

碧咸為粉絲簽名。（黃寶瑩攝）

碧咸為粉絲簽名。（黃寶瑩攝）

馬會響應世界盃，在馬場設「全城足球主場」，設有小食攤位、紀念品店、打卡點和Lenovo體驗館。當中Lenovo體驗館內展示的全息投影顯示裝置，球迷可以即時沉浸式地與碧咸視覺互動。

另外，體驗館亦設AI虛擬化身、FIFA創意工作室和FIFA AI Pro 。Lenovo 體驗館將於三個星期三晚賽事期間開放，即今晚（6月10日）、6月24日及7月8日。

Lenovo體驗館將於6月24日及7月8日的周三賽馬日晚上開放，球迷可以即時沉浸式地與碧咸視覺互動。（黃寶瑩攝）

碧烕參觀體驗館。（黃寶瑩攝）

球迷可以即時沉浸式地與碧咸視覺互動。（黃寶瑩攝）

Lenovo體驗館將於6月24日及7月8日的周三賽馬日晚上開放。（黃寶瑩攝）

Lenovo體驗館將於6月24日及7月8日的周三賽馬日晚上開放。（黃寶瑩攝）

Lenovo體驗館將於6月24日及7月8日的周三賽馬日晚上開放。（黃寶瑩攝）

Lenovo體驗館將於6月24日及7月8日的周三賽馬日晚上開放。（黃寶瑩攝）

傳奇球星碧咸現身跑馬地賽馬會馬場，為體驗館揭幕。碧咸主動與現場粉絲互動，他在粉絲的球衣上簽名，又與粉絲自拍和握手，不少人感到興奮。其後碧咸前往至賽馬會一樓位置，欣賞第一場跑馬賽事。

碧咸（中）今日（10日）現身跑馬地賽馬會馬場。馬會行政總裁應家柏（左三）陪同。（黃寶瑩攝）

碧咸（左三）今日（10日）到一樓觀賞跑馬賽事。馬會主席廖長江（左四）及行政總裁應家柏（左五）陪同。（黃寶瑩攝）

球迷李太指雖然未有與碧咸合照，但對於能夠見碧咸仍感高興。她表示，一定會觀看世界盃賽事直播，今屆世界盃將於香港時間6月12日凌晨3時開鑼，李太表示仍然會在凌晨時間早起，與家人們一同欣賞賽事。

李太（左）表示，以前會到巴塞利亞觀賞世界盃賽事，欣賞碧咸、C朗和美斯。（黃寶瑩攝）

另外，球迷莫小姐連同朋友早前在社交平台上的短視頻得知碧咸現身馬場的消息，今日亦特意身穿球衣，專程來到馬場觀看碧咸，莫小姐其中一位朋友指自己有幸與碧咸合照。

莫小姐（中）和朋友們身穿球衣特意見碧咸一面，手示在攤位製作的足球紋身。（黃寶瑩攝）