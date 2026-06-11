CHIIKAWA全球首座旋轉木馬率先亮相　主辦稱製作費媲美法拉利

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8月1日至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱陪同一家大細過暑假，推出全球首個IP迴旋木馬。繼「CHIIKAWA DAYS」以衣食住行為主題，今年為粉絲遊客帶來沉浸式體驗，將機動元素融入展覽。三款優惠價「預售門票及套裝」今日（11日）3時於KLOOK開售。



「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）將於8月1日至9月6日，在K11 MUSEA舉行。（湯致遠攝）

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（湯致遠攝）

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（湯致遠攝）

6月11日半百粉絲等待第二輪應援扇派發。（湯致遠攝）

主辦方稱創作費不菲 猶如「法拉利」版迴旋木馬

主辦方創辦人林樹鑫指，是次創作花費不菲，這款迴旋木馬與一般木馬不同，專程特別訂製，「啲馬同我地見開嘅唔同，座位都改曬，好貴」。他未有透露製作費，但形容猶如「法拉利」版迴旋木馬。

他希望品牌能每年為港人及各地旅客帶來新鮮感和創意，由去年以衣食住行為主題的生活化打卡模式，到推動沉浸式實體打卡體驗，持續推動以零售發展「IP經濟」。他指，是次活動前所未有把機動元素融入展覽，讓粉絲「坐住打卡」 ，亦預留了3日時間應對颱風等極端天氣影響。

AllRightsReserve創辦人林樹鑫指，是次創作花費不菲。（湯致遠攝）

粉絲領取應援扇後隨即雀躍「打卡」。（湯致遠攝）

粉絲領取應援扇後隨即雀躍「打卡」。（湯致遠攝）

增設貓眼官方平台方便內地粉絲

繼上周六（6日）在尖沙咀海旁首回派發幻彩應援扇，今日在開賣慶典後，提早領取「整理券」的市民亦可領取。半百市民今日提早15分鐘到場等候，領取應援扇後隨即拿起「打卡」。

是次活動特別增設貓眼官方售票平台，方便內地粉絲，亦汲取經驗，在klook預留部份正價門票作即日發售，讓有興趣的市民或遊客可即場參加。