消委會｜兒童發展遲緩不及時介入　恐演變學習問題　評估方法一覽

消委會今日（11日）發表文章《懷疑兒童發展遲緩？評估支援皆重要》。文中指出若多於一個發展範疇出現遲緩，屬於整體性發展遲緩，當中又以語言及溝通問題屬重要範疇之㇐，家長可直接向衞生署母嬰健康院尋求協助，毋須任何轉介。香港教育大學特殊教育與輔導學系高級講師劉淑嫺表示，若未能及時介入兒童發展問題，早期語言困難通常不會自然消失，反而隨着兒童的發展，逐漸演變為更複雜的學習與社交問題，甚至對日後高階語言發展及學習能力也會帶來⾧遠影響。下文將介紹什麼是兒童發展遲緩，以及提供相關評估方法及建議。



消委會6月11日發表文章《懷疑兒童發展遲緩？評估支援皆重要》。（消委會圖片）

兒童發展遲緩是什麼？

消委會今日發表第595期《選擇》月刊，其中一篇文章《懷疑兒童發展遲緩？評估支援皆重要》。文中指，「兒童發展遲緩」是指兒童在成長過程中，未能達到同齡兒童的一般發展水平，可涉及多個發展範疇，若多於一個發展範疇出現遲緩，則屬於整體性發展遲緩。

．語言理解及表達（如未能跟從簡單指示、較遲開口說話）

．體能發展（如較遲才能獨自步行、在跑跳時難以保持身體平衡、握筆時手指欠靈活）

．認知能力（如較遲辨認事物、未能掌握常見物件之間的關係）

．社交與情緒發展（如缺乏眼神接觸、情緒難以安撫）



若多於一個發展範疇出現遲緩，屬於整體性發展遲緩。（消委會文件截圖）

兒童發展遲緩評估服務收費多少？

消委會指，當家長留意到子女出現疑似發展遲緩的症狀時，一心只希望盡快為子女尋求治療方法，但往往可能被焦急的心情、廣告宣傳或周遭的意見所影響決定；家長需先了解子女出現問題的原因，對症下藥，恰當的處理方法不僅能免卻浪費金錢，更能避免子女因延誤評估，而錯過最佳的治療時機。

消委會又指，雖然私營機構提供的兒童評估服務，在時間安排上一般較具有彈性，評估項目亦可因應個別需要調整，惟根據11間網站，相關費用普遍較高，每次評估約5,000元至10,000元起；治療服務每次約800至2,000元起，服務範圍一般涵蓋語言、體能、智力、學習能力、專注力或社交能力評估等。

至於非牟利機構的服務涵蓋評估、訓練及家庭支援，每次評估約1,000元起，治療服務每次約300元至800元起，不過服務名額有限，政府亦提供相關評估服務，家長可按子女的發展需要、個案的急切程度及家庭預算，選擇最合適的評估途徑，讓兒童獲得適切的支援。

《學前兒童發展及行為處理——幼師參考資料套》第二及第三章指出，語言及溝通問題屬重要的發展範疇之㇐。（網上圖片）

何時需要考慮為子女評估？

消委會指，每個兒童的成⾧節奏或有差異，發展稍慢並不㇐定代表存在問題，然而若兒童與同齡兒童之間的發展差距明顯，或持續未能達到某些重要的發展里程碑，便應考慮接受專業評估。

根據衞生署聯同教育局及社會福利署編印的《學前兒童發展及行為處理——幼師參考資料套》第二及第三章，語言及溝通問題屬重要的發展範疇之㇐。香港教育大學特殊教育與輔導學系高級講師劉淑嫺提出以下觀點︰

0至1歲︰語言前期

其實語言發展早在嬰兒期已經開始，隨着知覺、體能及發聲協調的發展，嬰兒會逐步學習共同專注及輪流互動，並透過眼神、表情、手勢或發聲作出簡短回應。若幼兒少以眼神、手勢或發聲互動、又或發聲頻率低、語音種類少或模仿能力薄弱，上述均屬語言前期的重要發展警號，家⾧應提高警覺並持續觀察。

1至2歲︰字詞期

幼兒逐步模仿成人的動作與說話，並在具體情境中理解關鍵字詞，繼而以單字或簡單詞語表達需要。本地粵語語言發展研究顯示，大多數正常發展的幼兒在1歲左右，已能理解簡短指示，並說出20多個常用詞。

2歲時已能組合字詞，甚至加入量詞等簡單修飾成分。相反，若幼兒未能理解簡單口頭指令、模仿說話能力較弱，或甚少以字詞及短句表達，家⾧便應留意其語言發展進度，並可向母嬰健康院或家庭／兒科醫生查詢。

2至5歲︰句子及對話期

隨着社交與學習環境逐漸擴展，幼兒在語言理解、表達及語用能力方面都會迅速發展。他們不但能聆聽指令及描述事物，亦能表達情緒，在熟悉話題中與他人維持對話，甚至以較連貫的語句敘述經歷。若幼兒在多個語言範疇持續明顯落後同儕，家⾧便應考慮安排發展評估。

6歲後︰學齡階段

語言逐漸由日常溝通的工具轉為兒童學習與思考的核心。課堂語言亦較依賴兒童對語言本身的理解。這個階段的兒童需掌握課堂講解、課文內容、抽象概念、學術詞彙、複雜句式及不同的文章格式。

若兒童難以理解多步驟指示，經常表示「聽唔明」，對課文與抽象詞語理解流於表面，或表達時零散及欠缺組織，便容易被誤解為不專心或學習能力不足。惟實際上可能源於兒童的早期語言基礎較弱，並隨學習要求提升，問題逐漸浮現。若子女有上述的情況，家⾧便應尋求學校或支援專業人員協助。

衞生署母嬰健康院提供「兒童發展監察計劃」服務。（衞生署網頁圖片）

衞生署母嬰健康院提供什麼服務？

若家⾧或教師發現兒童在行為、學習、語言或社交方面持續出現困難，便需要多加關注及跟進，家長可直接向衞生署母嬰健康院尋求協助，毋須任何轉介。現時母嬰健康院提供「兒童發展監察計劃」服務， 目的是了解、觀察或評估0至5歲孩子在不同領域發展，包括大小肌肉活動、語言溝通、社交與遊戲技巧、日常自理及視覺與聽覺等，從而作出適當的建議。

健康院亦透過多元化的健康教育資源，讓家⾧對子女的成⾧發展及需要有更多認識，健康院醫生有需要時會轉介兒童，到衞生署兒童體能智力測驗中心，進㇐步評估或相關專科作跟進。

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華。（資料圖片）

衞生署兒童體能智力測驗中心提供什麼服務？

衞生署兒童體能智力測驗中心亦接受註冊西醫、臨床心理學家或教育心理學家的轉介，讓有需要的兒童獲得適切的評估及支援。在完成預約後，兒童體能智力測驗中心的初步評估會由具備相關經驗的護士進行，主要目的是了解兒童的整體發展狀況。在評估過程中，護士會收集兒童於不同範疇的資料，包括成⾧發展進程、健康狀況、學習與行為表現，以及家庭環境等，以全面掌握其發展情況。

未能及時介入兒童發展會出現什麼問題？

劉淑嫺表示，若未能及時介入兒童發展問題，早期語言困難通常不會自然消失，反而隨着兒童的發展，逐漸演變為更複雜的學習與社交問題。由於語言是社交互動與學習的基礎，語言能力不足可能限制兒童與同儕的交流，因而增加挫敗感，更令他們調節情緒時遇到更大的困難，對日後高階語言發展及學習能力也會帶來⾧遠影響。

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華表示，所謂「三歲定八十」，及早為兒童進行評估與治療，對其身心發展有顯著益處，由於生⾧環境對兒童的發展影響深遠，正向的刺激和教養方式，以及與照顧者建立的安全依附關係，對兒童的身心發展至關重要。

關日華又指，「正向刺激」是指透過積極回應、充滿愛的互動和符合年齡的遊戲，激發兒童的感官、好奇心及思考能力，這些互動能建立大腦重要的神經通路，直接塑造兒童早期的語言、認知與社交情緒發展，為兒童㇐路上的成⾧奠定良好的基礎。