消委會發聲玩具｜Lezile琴音超標或損聽力　逾25%樣本電池存風險

不少玩具設發聲功能，惟長時間發出過高聲響，或損兒童聽力。消委會今日（4日）公布30款玩具的測試結果，發現約五成樣本於音量安全、電池室設計或標示警告字方面未能符合標準，整體情況不太理想。



其中，售49元的Lezile Little Musician，按琴鍵彈奏或播放琴身預設音樂時，超出桌面玩具第1風險級別所訂定的80分貝上限，或對兒童聽力構成影響。該產品亦未有提供製造商、進口商等資料。消委會已將未能符合標準要求的樣本資料轉交海關跟進。



售49元的Lezile Little Musician，按琴鍵彈奏或播放琴身預設音樂時，超出桌面玩具第1風險級別所訂定的80分貝上限，或對兒童聽力構成影響。（消委會相片）

消委會測試涵蓋30款具備發聲及／或發光功能，並以乾電池驅動的電玩具，款式包括手提電話、電子琴、對講機、寵物小狗、手槍、火車等，售價介乎28至399元，主要購自玩具零售店、百貨公司及兒童用品店。

Lezile Little Musician超出80分貝上限

結果顯示，售49元的Lezile Little Musician則在音量安全方面未能符合標準要求，或增兒童使用時損害聽覺的風險。該產品在音樂模式、即按琴鍵彈奏或播放琴身預設音樂時，於50厘米距離量得的平均聲音水平為83.6分貝，超出桌面玩具第1風險級別所訂定的80分貝上限。

此外，該產品亦隨附一枝咪高風，供玩者於彈奏或聆聽音樂時唱歌。在語音模式下量得的平均聲音水平為85.3分貝，同樣超出語音玩具第1風險級別的80分貝限值，未能符合標準。消委會指，兒童的聽覺系統尚在發展階段，若玩具在使用時發出過高聲響，可能會引致不適，甚至對兒童的聽力構成影響。

至於其餘29款樣本，則通過考歐洲玩具安全標準EN71-1的要求和測試，在結構、機械和物理性能方面均屬安全。

售138元的日產IWAYA CORPOERATION BABY CHIHUAHUA，在拉力及／或跌落測試後，其電池室打開並外露電池，未能符合標準。（消委會相片）

BABY CHIHUAHUA及「优优虎公主电话机」 測試後電池外露

電氣安全性能測試方面，有8款則在電池室結構方面未能符合標準要求，或增兒童觸電風險。其中， 售138元的日產IWAYA CORPOERATION BABY CHIHUAHUA，以及售49元的國產「优优虎公主电话机」，在拉力及／或跌落測試後，其電池室打開並外露電池，未能符合標準。

IWAYA CORPORATION的代理商表示，消委會會的測試樣本屬舊存貨，而其電池室蓋是按日本玩具安全標準的要求設計。此外，該產品已於2022年按內地電玩具安全標準進行測試，並符合當時適用的要求，惟有關標準於2024年更新。該公司又稱生產商將於新生產的產品中將採用以螺絲固定的電池室蓋設計，而該新設計亦已通過相關標準的要求，並向本會提交測試報告。

售49元的國產「优优虎公主电话机」在拉力及／或跌落測試後，其電池室打開並外露電池，未能符合標準。（消委會相片）

7款樣本測試後螺絲與電池室蓋分離

此外，標準規定在電池室蓋打開的情況下，對該螺絲於不同方向施加20牛頓的力並維持10秒，螺絲不應從電池室蓋上脫落或分離。結果發現，一款採用「鈕扣電池」的玩具樣本及6款採用「AA或AAA電池」的樣本，包括Lezile Little Musician，測試後螺絲與電池室蓋分離，不符標準。消委會指出，倘兒童取出電池後誤吞，或致窒息或化學灼傷。

消委會又指，8個樣本欠缺電玩具安全標準所要求的部分警告字句。售259元的麵包超人變聲喇叭是涉事產品之一，代理商JoyPalette表示已進行更新替換現有的安全警告字句。

有樣本電池室蓋螺絲被施加20牛頓的力後與電池室蓋分離。（消委會相片）

3玩具或引發光敏性癲癇 惟無作警告標示

消委會指，22款具備發光功能的樣本，其發光部件量得的亮度及光輻射水平均符合標準的要求，消委會指結果令人滿意。不過，當中3款具備閃光功能的樣本，可能引發光敏性癲癇的潛在風險，惟未按標準作警告標示。

此外，有4個樣本包括Lezile Little Musician，未有提供製造商、進口商及供應商的全名及/或在本港的地址。消委會已將未能符合標準要求的樣本資料轉交海關跟進。

消委會測試涵蓋30款具備發聲及／或發光功能，並以乾電池驅動的電玩具，款式包括手提電話、電子琴、對講機、寵物小狗、手槍、火車等，售價介乎28至399元，主要購自玩具零售店、百貨公司及兒童用品店。（消委會相片）

消委會測試涵蓋30款具備發聲及／或發光功能，並以乾電池驅動的電玩具，款式包括手提電話、電子琴、對講機、寵物小狗、手槍、火車等，售價介乎28至399元，主要購自玩具零售店、百貨公司及兒童用品店。（消委會相片）

海關正跟進

海關稱已作出跟進，並強調十分關注玩具及兒童產品的安全問題，亦有常設機制，透過風險評估，就不同類型之產品進行巡查及抽取相關樣本作合適的安全測試。