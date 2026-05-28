消委會網絡安全軟件｜Norton等15款同分4款免費　微軟內置最低分

消委會今日（28日）公布最新一篇《選擇》文章，測試24款網絡安全軟件，比較防護效能、資源佔用、易用程度。結果發現，雖然網絡安全軟件未能提供滴水不漏的防護，但有不少樣本在防護效能方面表現理想，包括部分免費軟件。



總評方面，消委會測試了16款Windows及8款macOS作業系統的網絡安全軟件，前者有15款同獲最高4.5分，當中11款為收費軟件，包括Eset Home Security Essential、Norton 360 Standard等，另有四款為免費軟件。僅一款獲3.5分，為微軟Microsoft內置的Defender Antivirus。



微軟Microsoft內置的Defender Antivirus在多項測試中墊底，總評僅獲3.5分。（Microsoft 網站圖片）

消委會早前就市面上用於Windows及macOS作業系統的24款網絡安全軟件進行比較測試，評估其整體防護效能、資源佔用及使用方便程度。測試由國際消費者研究及試驗組織統籌。

微軟Microsoft內置Defender Antivirus誤判較多最低分

測試結果發現，大部份Windows系統的樣本對網上惡意程式的成功偵察率均達97%或以上，獲得4分或以上評分，僅微軟Microsoft內置的Defender Antivirus誤判（false positive）情況較多，可能導致用戶未能下載正常檔案，獲3.5分。

各樣本在4星期內不進行任何更新下表現各有差異

至於將惡意程式存放於電腦硬碟中的離線測試，各樣本在4星期內不進行任何更新下，表現各有差異。除McAfee Total Protection Essential、Microsoft Defender Antivirus、Avast One with Free Antivirus、AVG Antivirus Free外，其餘Windows系統的樣本整體表現均理想。當中Trend Micro PC-cillin Internet Security在離線測試中的表現較不理想，因此僅獲3.5分。

macOS作業系統8樣本有六款同獲4.5分

macOS作業系統的8款樣本中，有六款整體表現理想，同獲4.5分。未能取得4.5分的則有F-Secure Internet Security (Mac)、Avira Free Antivirus for Mac。

消委會今日（28日）公布最新一篇《選擇》文章，測試24款網絡安全軟件，比較防護效能、資源佔用、易用程度。（消委會圖片）

測試亦有針對勒索程式、網絡釣魚攻擊，絕大部份樣本在這兩方面都表現理想，惟Microsoft Defender Antivirus再次墊底。在網絡釣魚攻擊測試中，該樣本未有為測試時採用的Chrome瀏覽器提供任何網絡釣魚防護，僅獲1分。在勒索程式測試中，該樣本並未預設啟動勒索程式防護功能，測試期間出現較多檔案被惡意加密的情況，僅獲2分。

AVG Antivirus Free三款樣本均佔用較多電腦資源

網絡安全軟件對電腦系統的資源佔用多少亦為不少使用者所關心。消委會指，除了Microsoft Defender Antivirus為系統內置程式外，其餘樣本在硬碟空間佔用方面有顯著差異，F-Secure Internet Security、McAfee Total Protection Essential分別僅佔用 868MB 及 650MB 硬碟空間，及234MB 及 269MB 記憶體，表現較為突出。G Data Internet Security、Bitdefender Total Security、AVG Antivirus Free三款樣本均佔用較多電腦資源，於此項目僅獲2分。

各個Windows作業系統的網絡安全軟件樣本評分。（消委會圖片）

各個ｍacOS作業系統的網絡安全軟件樣本評分。（消委會圖片）

總評方面，16款Windows作業系統的網絡安全軟件中，有15款同獲最高4.5分，當中11款為收費軟件，包括售價約329港元的Eset Home Security Essential、售約238元的Norton 360 Standard等；另有五款為免費軟件。僅一款獲3.5分，為系統內置的微軟Microsoft的Defender Antivirus。

8款ｍacOS作業系統的樣本中，三款收費軟件獲4.5分，包括Norton 360 Standard (Ｍac)、G Data AntiVirus Mac、Bitdefender Antivirus For Mac。另外兩款收費軟件及三款免費軟件同獲4分。