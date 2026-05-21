消委會｜眼瘡復發未必長「眼挑針」　兒童反覆發炎視力恐永久受損

【消委會／眼挑針／眼瘡】消委會今日（21日）發布最新一篇《選擇》文章，區分不同眼瘡的病徵，剖析誘發眼瘡的成因。其中一直被指因看色情片而患「眼挑針」，其實是由細菌感染造成的其中一種眼瘡，正式名為「麥粒腫」，若眼皮腺體慢性炎症則會長出霰粒腫。以幾類人士較易長出眼瘡，包括：眼球未完全成熟的兒童、愛化妝人士、長期配戴隱型眼鏡者、油脂分泌旺盛者、內分泌失調者等。



當中兒童需要特別注意，反覆發作的炎症或刺激角膜表面，併發眼角膜結膜炎，引起眼紅及流淚等不適，嚴重者眼角膜潰瘍，血管增生或角膜結痂，有可能對視力造成永久性影響。



消委會5月21日發布文章「眼瘡常復發？未必只是『眼挑針』」。（消委會提供圖片）

眼瘡可分為兩類 其中麥粒腫俗稱眼挑針

消委會今日發布第595期最新一篇《選擇》文章「眼瘡常復發？未必只是『眼挑針』」。文中引述香港眼科學會副會長（內務）楊珍珍指出，「眼挑針」只是眼瘡的其中一種，而眼瘡在臨床上可分為兩類，包括眼皮腺體的急性細菌感染，即麥粒腫，俗稱正是「眼挑針」，另一類是眼皮腺體受油脂阻塞而形成的慢性炎症，即霰粒腫。

眼瘡在臨床上可分為兩類。（消委會文件截圖）

兩類眼瘡的主要特點。（消委會文件截圖）

眼挑針症狀有哪些？

麥粒腫及霰粒腫或會交替出現 可在眼臉同時存在

楊珍珍表示，麥粒腫及霰粒腫有一定關聯，當急性紅腫膿包消退後若仍有分泌物殘留，可能演變成無痛的油脂腫塊，即由麥粒腫變成霰粒腫；反之原本因阻塞而形成的無痛油脂腫塊，若出現繼發感染，症狀也會與麥粒腫重疊。換言之，兩類眼瘡並不只會獨立出現，也可能交替出現，甚至在上下眼瞼的不同位置同時存在。

眼瘡的形成與眼瞼腺體密切相關，眼瞼內外分布不同的細小腺體，各自負責不同的功能，包括麥氏腺、蔡氏腺及莫氏腺，若上述腺體受到局部感染或阻塞，將引起不同的眼瘡。

麥氏腺：眼瞼內的皮脂腺，分泌油脂穩定淚膜，潤滑眼球表面。

蔡氏腺：睫毛毛囊底的皮脂腺，滋潤睫毛。

莫氏腺：睫毛毛囊底的汗腺，分泌汗液。



眼瞼及腺體結構圖。（消委會提供圖片）

眼挑針成因有哪些？

兒童眼瞼腺體未完全成熟較易堵塞 衛生不足易感染

楊珍珍又指，雖然任何人都有可能生眼瘡，但臨床上某幾類群體較容易感染，包括兒童、愛化妝人士、長時間配戴隱形眼鏡者，以及特定生活習慣者。

兒童方面，由於眼瞼腺體尚未完全成熟，眼皮的皮脂腺管較幼細，較易堵塞，加上兒童自制力較弱，眼睛痕癢或疲倦時或會揉眼，一旦手部衞生不足，細菌便可能帶至睫毛根部或腺體出口，增加感染機會，同時由於兒童免疫系統仍在發展中，所以對局部感染的反應或較明顯。

圖中小童左眼出現麥粒腫（眼挑針），右眼同時出現霰粒腫。（消委會提供圖片）

圖中女士右眼先出現麥粒腫，痊癒不久後，左眼又出霰粒腫。（消委會提供圖片）

眼挑針幾耐好？

若併發眼角膜結膜炎 或對視力造成永久性影響

需注意是，兒童眼球正在發育階段，若霰粒腫持續壓迫角膜，可能引致暫時性散光，若腫塊位置遮擋視線，更可能造成視力模糊，影響視力發展，甚至增加弱視形成的風險。另外反覆發作的炎症或刺激角膜表面，併發眼角膜結膜炎，引起眼紅及流淚等不適，嚴重者可引致眼角膜潰瘍，血管增生或角膜結痂，對視力造成永久性影響。

整體而言，嚴重併發症並不常見，但若腫塊體積較大或影響視線，應及早求醫，由醫生評估是否需要進一步處理。

左圖紅圈所示為霰粒腫，有時會併發結膜炎；中圖顯示受損的角膜中央變得混濁；右圖透過螢光染色，可更清楚看到角膜表面因受損而變得不平整。（消委會提供圖片

殘留化妝品成細菌溫床 無良好卸妝習慣同樣長眼瘡

愛化妝人士方面，當描畫眼線、塗眼影、使用睫毛液或黏貼假睫毛時，化妝品多黏附在眼瞼邊緣，加上容易吸附空氣中的塵埃與細菌，或會堵塞睫毛毛囊及皮脂腺出口。若卸妝不徹底，殘留的化妝品與油脂長時間積聚於眼瞼，將為細菌滋生提供溫床，因此若無良好的卸妝習慣，長期較易反覆出現眼瘡。

正確眼妝護理五大要點



避免共用︰切勿共用化妝品與工具，避免交叉感染；

果斷棄用︰睫毛液若過期、乾固或變味，應立即丟棄，切勿加水稀釋

徹底卸妝︰使用足量卸妝液輕敷數秒，待彩妝溶解後輕拭，切勿用力揉搓或硬扯假睫毛

精準黏貼︰假睫毛膠水應塗於假睫毛根部，避免直接接觸眼瞼邊緣。

妥善清潔︰化妝工具需定期清潔；重複使用的假睫毛亦易滋生細菌，每次用後必須徹底清潔。



長時間配戴隱形眼鏡者也是高危一族。（資料圖片）

無徹底洗手配戴隱形眼鏡也易受細菌感染

油脂分泌旺盛者方面，本身屬於油性肌膚或患有玫瑰痤瘡的人士，皮脂腺分泌較多，阻塞風險亦較高，而免疫功能受損、處於荷爾蒙波動期（例如青春期、女性月經周期失調、孕產期），相關人士也較容易生眼瘡。

長時間配戴隱形眼鏡者方面，如配戴或移除鏡片前沒有徹底洗手，便容易受細菌感染；若長時間連續使用，不但使眼瞼邊緣受刺激，亦增加腺體感染或阻塞的風險。

香港眼科學會副會長（內務）楊珍珍向消委會提供眼科資料。（網上圖片）

內分泌失調增發炎風險 免疫系統弱則難消退

特定生活習慣者方面，例如愛吃煎炸油膩及高糖食物、經常熬夜、精神壓力大，或因而影響內分泌，眼部油脂分泌將變得濃稠，增加阻塞或發炎的風險。

此外，免疫系統的狀況對所有人同樣重要，當身體抵抗力下降，眼瞼對細菌的防禦能力減弱，不但較易出現感染，亦可能令局部炎症較難消退，增加反覆發作的機會。