世界盃直播｜小學生齊看韓國對捷克　校隊成員捧不會登場的三笘薰

世界盃2026香港時間今日（12日）凌晨開鑼，保良局林文燦英文小學今早在校內舉行「世界盃嘉年華」，全體師生一同收看世界盃直播，包括韓國對捷克賽事。有學生穿着上愛隊球衣，吃着健康零食，與同學一同感受世界級盛事。



曾跟隨學校到沙特阿拉伯集訓的足球隊校隊成員梁同學分享最喜歡是日本隊的三笘薰因為他在英超賽事上為球隊貢獻不少，欣賞他「扭波勁」更學了其佢嘅招牌扭波動作。然而，三笘薰因傷，臨門未有在日本國家隊名單上，要看偶像世盃登場，或要再等一屆。



保良局林文燦英文小學6月12日在校內舉行「世界盃嘉年華」，全體師生一同收看世界盃直播。（陳巧恩攝）

保良局林文燦英文小學師生同看世界盃

四年一度世界盃開鑼，「睇波」不只是成年人的專利，有小學特意為了學生期末考試後可放鬆，全校上下花兩星期時間籌備今日的「世界盃嘉年華」活動，校方亦建議學生可穿着心儀球隊的球衣回校，更投入地觀賞賽事。

難望跟校隊到沙特集訓 梁同學愛三笘薰：我學咗佢嘅signature move

跟隨學校到沙特阿拉伯集訓的足球隊成員梁同學分享自己最喜歡日本國家隊的三笘薰因為他在英超賽事上為球隊貢獻不少，奈何今屆三笘薰帶傷，未能入選代表名單。他表示：「喺佢嘅扭波之下，我學咗佢嘅signature move（招牌動作）」其後他與幾位同為足球隊成員的同學「搓波」。

梁同學（左二）支持日本球員三笘薰。（陳巧恩攝）

日本球星三笘薰因傷，臨門未有在日本國家隊世界盃大單名單上。（Getty Images）

2025年2月8日，英格蘭足總盃第四圈賽事， 白禮頓主場迎戰車路士，圖為白禮頓日本翼鋒三笘薰（Kaoru Mitoma）射入反超前一球後慶祝。（Reuters）

有首次觀賞世界盃的溫同學表示開心可以與同學一同觀賞賽事，首次接觸後便愛上，這個暑假已獲家長「特許」可以欣賞球賽至深夜。

溫同學（中）今早首次觀賞足球賽事已打算未來假期繼續追看。（陳巧恩攝）

看足球賽總離不開汽水和薯片，但校方為了讓同學們考試後短暫放鬆，健康地欣賞賽事，特意準備健康小食包括低糖雪糕、健康果乾和新鮮生果。同學們根據班別次序，拿着事先派發的換領券到操場領取零食，再回到禮堂一邊享用美食一邊觀賞賽事。

校方準備各類健康小食供同學選擇。（陳巧恩攝）

到賽事中段兩隊球隊各自激烈進攻，同學們擁在電視機前「肉緊」觀賞，有同學更揮動着韓國國旗，身體力行撐「心頭好」。