世界盃2026｜中國球迷墨西哥觀賽遭持槍搶劫　中使館再發安全提醒

2026年美加墨世界盃於香港時間周五（12日）凌晨三時開鑼，揭幕戰由東道主墨西哥在首都墨西哥城迎戰南非。然而，當地治安卻敲響警鐘。當地時間6月10日深夜，墨西哥城國際機場附近發生一宗中國觀賽旅客遭遇持槍搶劫的惡性事件。



事後，中國駐墨西哥使領館發佈安全提醒，並要求墨有關部門全力破案，及採取措施保障在墨中國公民的人身安全。



墨西哥以2：0擊敗南非，贏下2026世界盃揭幕戰。（Getty Images）

據「中國駐墨西哥大使館」微信公眾號消息，當地時間6月10日深夜，墨西哥城國際機場附近道路發生中國來墨西哥觀賽旅客遭遇持槍搶劫的惡性事件。獲悉情況後，駐墨大使館第一時間向墨有關部門表達關切，要求全力破案，並採取切實措施保障在墨中國公民的人身安全與合法權益。

鑑於當地治安形勢嚴峻，中使館再次提醒在墨中國公民，一是夜間出行要提高安全意識切勿露富，避免隨身攜帶大量現金、首飾等貴重物品；二是妥善保管個人證件，避免將其與現金、貴重物品集中存放，以免丟失、被盜影響後續行程；三是以人身安全為先，如不幸遭遇盜搶、綁架、槍擊等極端事件，務必以保命為先，確保安全後，應立即報警並聯絡使領館求助。

據中使館指引，在墨中國公民如遇緊急情況，可通過以下管道求助：墨西哥報警電話：911；外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308；駐墨西哥使館領事保護與協助電話：+52-5556162129；駐蒂華納總領館領事保護與協助電話：+52-6644920455。

6月11日，中國駐墨西哥大使館已發佈特別提醒，提示赴墨的中國公民在參與盛事的同時應注意人身和財產安全。

墨西哥的治安狀況一直令外界擔憂。美加墨世界盃開幕前夕，墨西哥西部米卻肯州（Michoacán）發生一宗嚴重針對警方的伏擊槍擊事件，造成5名警察死亡、5名警察受傷。米卻肯州長期受有組織犯罪集團影響，警方與武裝團伙之間的衝突時有發生。目前警方仍在追查襲擊者。

世界盃前夕墨西哥再爆槍擊，5名警員遭射殺身亡。（法新社）

據央視新聞報道，為迎接世界盃及保障全球球迷安全，墨政府在墨西哥城、蒙特雷和瓜達拉哈拉三座城市部署近10萬名警察、士兵和安保人員，同時動用約2500輛軍用和民用車輛、24架飛機，配備反無人機系統等，大規模的安保力量將全面覆蓋體育場館、球迷區、機場以及交通樞紐。