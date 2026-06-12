世界盃2026｜辛鮑姆罕有缺席開幕式　見證球隊首球興奮跳起｜有片

四年一度的世界盃本港時間6月12日正式揭幕，首場開幕儀式於墨西哥城舉行；不過，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）卻罕有缺席這個重要場合。辛鮑姆當日改為現身於墨西哥城憲法廣場，該處設立球迷專區作電視直播，辛鮑姆與數以千計球迷一起為墨西哥打氣，齊心支持國家隊。墨西哥於揭幕戰最終以2:0擊敗南非，取得開門紅。



對上三屆世界盃，卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）及巴西總統羅塞夫（Dilma Rousseff）均以主辦國身份出席開幕儀式。故此，辛鮑姆的缺席顯得有點不尋常。

從網上的片段可見，辛鮑姆身穿國家隊球衣到場打氣，她更在球隊攻入本屆世界盃首個入波後站起來興奮歡呼。

據墨西哥媒體報道，辛鮑姆缺席開幕式可以被解讀為一項政治策略，旨在最大程度降低對其形象造成影響的風險，防止其執政地位受到削弱。尤其是近期該國有連串的教師抗議活動，辛鮑姆早前已表明：「示威者想要的是，在世界盃開幕式之前，國際新聞的頭條是『墨西哥政府正在鎮壓教師』，但他們不會得逞的。」

此外，有分析人士指出，考慮到以往墨西哥舉辦世界盃時，在任總統曾遭遇噓聲，辛鮑姆此舉被視為先發制人的策略。

墨西哥城同日有多場示威，包括有失蹤人口家屬遊行到舉行世界盃揭幕戰的阿茲特克球場，有示威者舉起失蹤親屬的相片，他們指控當局調查不力，令他們要倚靠民間力量尋人。