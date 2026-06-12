世界盃2026｜洪明甫神級換人　韓國反勝捷克破三屆首戰不勝魔咒

世界盃2026 A組第一輪韓國對捷克比賽在本港時間6月12日早上10時開打。卡積治頭槌破門為捷克先開記錄，隨後黃仁範入球將比數追和，吳賢揆後備入替第4次參加世界盃的孫興慜後，為韓國隊打入反勝入球，幫助韓國隊以2：1擊敗捷克，打破連續三屆世界盃首戰不勝魔咒。



韓國隊世界排名在第25位，捷克則是排在第40位，但雙方派出的正選中，捷克總身價達1.11億歐元，明顯高於韓國正選11人總值8680萬歐元。

開賽首10分鐘，捷克憑藉強悍的身體質素令未穩陣腳的「太極虎」南韓隊顯得相當吃力。不過隨著比賽推進，韓國逐漸企穩陣腳，成功奪回中場控制權並踢出節奏。進入狀態後，南韓的進攻更有威脅，當中李剛仁頻頻在左路持球發難，隊長孫興慜亦覓得兩次極具威脅的起腳機會，然而未能轉換成入球。整個上半場，韓國合共狂轟7腳射門。反觀捷克在腳下技術、向前推進的致命傳送以及傳球成功率上，表現皆比韓國略遜一籌。兩隊經過45分鐘激戰後未能打破僵局，半場互交白卷進入更衣室。

上半時孫興慜多次錯失破門良機。（Getty Images）

易邊後，韓國一度離得分很接近，第50分鐘，李在城低射被擋，黃仁範近距離補射再被擋。第55分鐘，李在城送直塞，孫興慜射門被馬迪積高華（Matej Kovar）擋出。

下半時開局階段，高華再次撲出孫興慜射門。（Getty Images）

得勢不得分的韓國受到懲罰，第59分鐘，華迪美高法爾（Vladimir Coufal）擲出「手榴彈」，隊長卡積治（Ladislav Krejci）頭槌頂入，打破場上僵局。韓國在大好局勢下落後，洪明甫立即做出換人調動，用黃喜燦換下李在城，立即收到成效，第67分鐘，黃仁範彎過門將及後衛，燙入遠門柱將比數追和至1：1。

卡積治接高法爾大力手拋球頭槌破門。（Getty Images）

下半時後半段，比賽進入白熱化階段，第77分鐘，湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）頭槌破門，但是越位在先，入球無效。第80分鐘，黃仁範右路傳中，後備入替的吳賢揆門前搶點破門，韓國將比數反超至2：1。此後雙方再無建樹，韓國以2：1擊敗捷克，打破三屆世界盃首戰不勝魔咒。