大埔區中學校長被指畢業禮言辭不當　辦團：未完成調查不應揣測

大埔孔教學院大成何郭佩珍中學校長近日被指控多項言行不當行為，包括曾在畢業典禮失言，及恐嚇教職員等。



辦學團體孔教學院今日（12日）回覆查詢指，在本周三（10日）收到一名人士就該名校長的投訴，已正式展開相關調查工作，現階段本院不會就投訴信的内容作任何評論。孔教學院又指，認爲在調查完成並得出結論之前，任何人士都不應作出任何未經證實的假設、結論、或揣測。



教育局回覆查詢指知悉相關辦學團體已按既定機制，就涉事投訴展開調查，由於相關指控仍有待辦學團體查證，當局亦呼籲各界避免作揣測或未經證實的評論。



大埔孔教學院大成何郭佩珍中學校長近日被指在在畢業典禮等場合，以粗鄙字眼侮辱學生，涉嫌帶女高中生往酒吧，及恐嚇教職員。(潘耀昇攝)

近日有媒體指收到投訴，指孔教學院大成何郭佩珍中學校長周啟迪涉在畢業典禮中辱罵學生，以及恐嚇教職員。網上有帖文指，當時周啟迪在致辭時「說話完全唔經大腦」稱「讀唔成書呀？做牛囉，我意思係吉野家呀。又或者，唔做牛，做雞囉…大家諗咗去邊呀，KFC呀」。

孔教學院大成何郭佩珍中學校長涉在畢業典禮中辱罵學生，以及恐嚇教職員。（Threads截圖）

孔教學院大成何郭佩珍中學周校長涉在畢業典禮中辱罵學生，以及恐嚇教職員。（Threads截圖）

此外，另一帖文稱學校去年有十多人辭職，而周啓廸在最後一次大會中恐嚇同事，稱如果他們不配合就會在工作証明「寫衰佢哋」及「唱衰佢哋」。

孔教學院大成何郭佩珍中學辦學團體指，目前已就針對校長的投訴展開調查，稱未完成調查不應揣測。(潘耀昇攝)

孔教學院：兩日前接獲投訴 已展開調查

孔教學院表示，在本周三（10日）收到一名人士就孔教學院大成何郭佩珍中學校長周啟迪先生的投訴，在收到該投訴信後，校方已啟動根據教育局指引設定的內部機制，按既定程序跟進及處理。孔教學院又指，由於已正式展開相關調查工作，現階段不會就投訴信的内容作任何評論。

孔教學院續指，將秉持公平、公正的原則，按教育局相關指引、院方及學校內部守則，作出適切調查及跟進。孔教學院又說，認為在調查完成並得出結論之前，認爲任何人士都不應作出任何未經證實的假設、結論、或揣測。任何可能影響調查工作的行為，均非其所樂見。

教育局指知悉相關辦學團體已按既定機制，就涉事投訴展開調查。(潘耀昇攝)

教育局：籲各界避免作揣測 維持校園安寧

教育局指知悉相關辦學團體已按既定機制，就涉事投訴展開調查，會與辦學團體保持緊密聯絡，密切跟進事件進展，並提供適切意見及支援。

教育局又指，由於相關指控仍有待辦學團體查證，當局呼籲各界避免作揣測或未經證實的評論，以維持校園安寧，讓學校能專注保障學生的正常學習氛圍，確保學生福祉。

局方強調，一向對全港學校校長及教師的專業操守有嚴格要求，《教師專業操守指引》，已清晰闡述教育工作者應有的專業操守及行為準則，以確保教育質素。