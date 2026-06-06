新會商會中學前校長爆粗被炒發文致歉　稱驚訝遭解僱　交律師處理

屯門新會商會中學前校長李卓興於5月22日在新加坡交流團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執，以粗口辱罵對方。他及後向校董會請辭，但遭拒絕。法團校董會於本月3日表示，不接受李卓興辭職，下令即時解僱，並引用《僱傭條例》第9條，可以毋須給予通知或代通知金。



李卓興今日（6日）發出聲明，除了向所有受影響人士道歉，並就其個人情緒管理失誤予以嚴厲自我譴責，稱會「終身引以為戒」。對於校董會的解僱決定，李卓興表示尊重，但同時感到十分驚訝及遺憾，並指已委託法律代表，循合法途徑釐清僱傭合約相關權益事宜，程序將依據《僱傭條例》及聘用合約條款及法律法規依法處理。



有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

重提爆粗事件 盼平息紛擾「守護隨行未成年學生安全」

李卓興在聲明指出，事發當日因現場突發溝通衝突、多重客觀因素疊加致情緒失誤，對新加坡當值保安人員欠缺應有的尊重。身為學校校長及教育工作者，「肩負為師表率之責」，令學校師生乃至香港教育界形象造成負面影響，他就此向所有受影響人士鄭重致歉。

他重提當日事件並「還原客觀背景」，指師生交流團乘坐當地預約旅遊巴，承運巴士公司多年同類行程，均慣於場地門邊臨時落客。他指，當日因當地保安採用全英語高聲勸阻、雙方存在語言隔閡，巴士司機無法順利溝通，雙方先行發生爭執。

他續指，當時初衷「純為守護隨行未成年學生安全、希望快速平息紛擾、避免師生滯留陌生境外衝突現場」，惟明白任何客觀因素、善意初衷，皆不能成為教育工作者情緒失控、言行失禮的理由。

李卓興早前接受《點新聞》訪問，期間落淚致歉。（《點新聞》）

李卓興早前接受《點新聞》訪問，就事件鞠躬致歉。（《點新聞》）

要求辭職信8月底生效 稱盼確保足夠時間交接

李卓興表示，早於5月底向法團校董會遞交辭職信，並按僱傭合約規定給予足夠的通知期。當時的最大考量是給予學校充足時間銜接校務交接、平復家校情緒，盡量降低事件對學校日常教學運作的衝擊。

翻查資料，李卓興的辭職信要求的生效日期為8月31日。不過，校董會經開會討論，不接受其辭職申請，指「會嚴重影響學校的正常運作，令校內教師學生不能盡快重新前行」。

李卓興在文中表示尊重校董會決定，但同時感到十分驚訝及遺憾。他指已委託法律代表，循合法途徑釐清僱傭合約相關權益事宜，程序將依據《僱傭條例》及聘用合約條款及相關法律法規依法處理。

他在聲明提及就任四年的管治學校成果，包括學校學生人數增幅超過60%、成功擴展至18班等。

屯門新會商會中學李卓興(中）。(網上圖片)

校董會曾引《僱傭條例》 稱毋須給予通知或代通知金

李卓興上月底在新加坡交港流團期間，涉爆粗辱罵當地女保安。從網民發布的短片所見，李卓興當時以粗口辱罵女保安，並喝令對方「you shut up（你收聲）」。李並以廣東話、疑帶有女性性器官用字指罵她們，說「X咩X，X你阿媽」。後方有一名女職員嘗試將李拉後調停，但未成功。李又着對方「行開啦你！」

校董會拒絕李卓興請辭，並批評其行為不僅破壞校譽，亦貶損辦團多年興學育才的功勞，故決定即時解僱李卓興，亦引用《僱傭條例》第9條，可以毋須給予通知或代通知金。

屯門新會商會中學李卓興。（學校YouTube頻道圖片)

屯門新會商會中學校董會決定即時解僱校長李卓興。（資料圖片/馬耀文攝）