首屆學警訓練課程女畢業生當上陀槍師姐圓夢　冀助市民兼傳遞溫暖

第二屆「學警預備訓練課程」結業會操於今早（13日）舉行，在「學警預備訓練課程」，每位學生都需要接受林林總總的考驗和挑戰，其中首屆課程畢業生蕭霖子（阿子）畢業後已成功投考警隊。她修讀學警課程前，曾為聲樂導師，但她回想起曾經受到好心人幫助的經歷，「因為我曾經被人溫暖過，所以我都想將溫暖送返畀人」，她認為警察才是其真正想幫助人、感化人的職業，於是毅然轉行，踏上警務工作之路，她目前為分區巡邏小隊警員。



應屆學員李誠展（Jack）（左）和李都滿（Ali）（右）今（13日）順利畢業，首屆畢業生蕭霖子（阿子）(中)則已成為女警。（湯致遠攝）

第二屆「學警預備訓練課程」結業會操於今（13日）舉行，早前首屆畢業生蕭霖子（阿子）以及應屆學員李誠展（Jack）和李都滿（Ali），各自分享投考警員的心路歷程，以及在訓練課程時的點滴。

首屆畢業生蕭霖子（阿子）（中）以及應屆學員李都滿（Ali）（左）和李誠展（Jack）（右）各自分享投考警員的心路歷程，以及在訓練課程時的點滴。（湯致遠攝）

首屆女畢業生已成警察 冀透過幫助市民傳遞溫暖

首屆畢業生蕭霖子（阿子）提到母親為起這名字，是希望她能像少林寺中的練武之人一樣勇敢。在她投考警察前，曾為聲樂導師，她深知兩份職業可謂天淵之別，聲樂導師是感性的，警員則需要理性，阿子自認是較感性之人，對於能否成為稱職的警察，她最初也帶點質疑。

後來，她回想起18歲來到香港生活時，不小心遺失母親寫給她的信，大感徬惶之際，突有好心人上前相助，雖然阿子不認識對方，但獲熱心安慰稱「唔使急，我哋再慢慢搵」，這句說話讓她感到很有安全感和力量。她亦因此獲啟發立志當警察，「因為我曾經被人溫暖過，所以我都想將溫暖送返畀人」。

阿子懷着幫助和感化別人的心已成為警員，駐守分區巡邏小隊。她憶述在巡邏小隊執勤首日，即需協助處理一宗異味發現案，當時她履行職責，與死者家屬「官腔」地交代事件時，家屬反關心問「爸爸佢有冇蓋好被呀？佢走嘅時候會唔會好凍？」這句話讓阿子深刻體會到與死者家屬溝通時，除了秉公處理職務，更需要兼顧安撫他們的情緒需要。阿子處理這宗案件後，認為要更有同理心去理解市民情緒，實踐到她當初想去幫助和感化別人的理想。

阿子認為警員才是一份能夠實踐到她想幫助和感化別人的心。（湯致遠攝）

巴裔學員盼日後擔當警員與非華裔社群的溝通橋樑

學警課程來到第二屆，學員李都滿（Ali）和李誠展（Jack）在課程經歷一連串的考驗，今日終於成功畢業。在港土生土長的18歲巴基斯坦裔學員李都滿（Ali）自幼已立志成為警員。他少時曾參與警方為非華裔青少年設立的「喜馬拉雅計劃」，在警署等待警員指示期間，遇到一位小女孩同鄉在哭泣，樣子十分無助，惟警員與該女孩因語言問題，無法順利溝通，由他主動幫忙充當翻譯，成功解決問題。

李都滿期望日後能夠擔當警員與非華裔社群之間的溝通橋樑，幫助更多在香港遇上溝通困難的非華裔社群。他亦提到，參與學警課程後變得更有自信，克服很多從前的恐懼，畢業後他最渴望加入交通部，並會推介家人參與下屆課程。

李都滿提到課程中讓他最難忘是兩日一夜露營，大家不能使用電話，不能洗澡，當時亦剛好是他的生日，其他學員與他一同慶祝。（湯致遠攝）

應屆畢業生毅然放棄在日發展 回港報讀學警課程

同樣為應屆畢業生李誠展（Jack）現時26歲，曾居住在日本長達七年，在當地任職汽車維修員。但他自幼夢想成為警察，其後放棄在日本穩定的職業發展，回港報讀學警課程。他指，「課程有助我重新建立有紀律的生活節奏，維持良好體能。為日後投考警隊作充份準備。」未來他希望加入機場特警或交通部。