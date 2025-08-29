警微短劇《郭Sir！學警A班到齊！》首映　周一鳴盼助介紹警隊資訊

香港警察首部微短劇《郭Sir！學警A班到齊！》將分別於2025年8月29日及2025年9月2日正式在香港警察抖音號及香港警察YouTube頻道播放。微短劇今日（8月29日）在灣仔警察總部首映，警務處處長周一鳴及演員王浩信在放映前分享感受，周一鳴表示希望透過微短劇加深社會大眾對警隊包括學警的認識。



《郭Sir！學警A班到齊！》共25集，每集約3分鐘，主要在黃竹坑警察學院取景拍攝。劇中，王浩信飾演的神探警署警長郭浩調任至警察訓練學院，成為學警A班的教官。A班的學警們背景各異，性格鮮明，郭Sir與他們共同克服訓練中的挑戰，見證他們的成長與蛻變。在27週的訓練中，學警們的新穎視角更幫助郭Sir偵破一宗舊案，展現了他們的潛力與創造力。

警方表示，這部微短劇不僅展現了學警的決與抱負，更透過緊湊的故事情節，帶出學警在培訓過程中面對的挑戰、勇氣、智慧與情誼。

警務處處長周一鳴表示，希望透過微短劇《郭Sir！學警A班到齊！》向公眾介紹警隊資訊，包括帶有神秘感的學警故事，加深社會大眾對警隊認識，甚至燃起加入警隊的志願，重申警隊一年四季也在招募新血。他亦表揚演員王浩信的專業演技，演活教官角色。

演員王浩信則指，穿上制服便要對得起香港警察，形容是他的任務。他續指，今次首次飾演教官的角色，在黃竹坑警察訓練學校內感受到嚴謹及高要求的氛圍，而每位學員在培訓期間，亦盡顯學員間團結及兄弟情，展現優秀的紀律性及專業態度。