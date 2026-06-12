34歲港男收4萬元與兩名內地女假結婚　涉串謀詐騙等罪成判囚兩年

34歲香港男子先後與兩名內地居民女子締結虛假婚姻，被控兩項串謀詐騙、一項作出虛假法定聲明及一項串謀以欺騙手段取得服務罪名。該名男子在警誡下承認收取4萬元報酬與兩名內地居民女子「假結婚」，協助他們取得訪港簽注及香港居留身份。該港男昨（11日）在沙田裁判法院被裁定罪名成立，判監24個月。



入境處持續打擊假結婚。（資料圖片）

入境處調查發現，一名34歲香港男子2017年與一名內地居民女子在香港結婚，其後該內地女子以「單非」孕婦身份從本地私家醫院取得在香港分娩的「預約分娩服務確認書」。該名女子於同年11月試圖入境香港分娩，由於入境處對兩人婚姻存疑，遂拒絕該名女子入境，女子最終於內地分娩。其後，被告與該名女子離婚，於2021年與另一名內地居民女子在內地結婚。

入境處其後跟進調查並拘捕被告，被告在警誡下承認合共收取約4萬元報酬與兩名內地居民女子「假結婚」，從而協助他們取得訪港簽注及香港的居留身份。被告同時承認，在明知第一名內地居民女子的待產嬰兒並非自己親生的情況下，於民政處作出虛假法定聲明，訛稱自己為該待產嬰兒的親生父親，從而協助該名內地女子取得「預約分娩服務確認書」意圖在港分娩。入境處正繼續調查其他涉案人士，不排除有更多人士被捕。

入境處發言人強調，關注非本地孕婦試圖以非法手段入境香港分娩的情況，一方面致力於出入境管制站阻截未有預約分娩服務的非本地孕婦，另一方面採取有力的執法行動，以打擊違反入境條例的非本地孕婦及教唆者。此外，入境處會繼續大力打擊「假結婚」罪行。任何人士如以欺騙手段取得香港居留身分，將會被依法取消其香港身份證及居留資格，涉案人士最後亦會被遣返原居地。