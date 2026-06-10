內地婦涉假結婚以來港產子　辯方質疑控方證人涉洗黑錢　押後開審

內地婦涉嫌與一名本地男子假結婚，並訛稱該男子是她腹中骨肉的父親，從而取得仁安醫院的娩服務，她因而被騙串謀詐騙等罪名。內地婦否認控罪，案件原於今（10日）在沙田裁判法院開審，惟辯方質疑控方證人曾涉「洗黑錢」，並要求控方提供相關文件以作盤問，控方稱會盡力協助，惟未能確認是否可提供有關資料。裁判官常子謙把案押後至7月15日再訊，被告准以原有條件保釋。



被告周芙容（42歲，持雙程證）被控1項「串謀詐騙」及1項「串謀以欺騙手段取得服務」罪。

女被告周笑容。(陳蓉攝)

被告涉假結婚以獲准來港

控罪指，她於2018年的某一天至2018年4月20日期間，在香港或其他地方，與李賢峰及一名叫Alan的人，串謀詐騙入境事務處處長及其人員，即藉她與李賢峰締結婚姻，不誠實地向入境處表示，她為探望配偶李賢峰，及與他團聚而來港，誘使處方批准她入境香港。

另涉騙取仁安醫院分娩服務

她另被控於同時及同地，與李賢峰及一名叫Alan的人串謀，虛稱李賢峰是她待產嬰兒的生父，從而不誠實地取得仁安醫院的產後分娩服務。

辯方質疑控方證人曾涉洗黑錢

辯方疑控方證人曾涉「洗黑錢」，欲向控方索取有關文件，惟控方指，相信辯方希望披露的文件在律政司有記錄，會盡力協助，但未能確認可否提供。辯方稱因未收到有關文件，故希望押後盤問。控方則稱想先閱讀有關文件再決定主問方向，認為把證人的作供「斬件」做法不理想，要求押後開審。常官聽取雙方陳詞，最終決定把案件押後至7月15日先作提訊。

案件編號：STCC900049/2025