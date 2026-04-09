澳門七旬翁獲性服務作報酬假結婚12年　助內地女與兩子女取居留權

澳門治安警察局近日揭發一宗長達12年的假結婚案。一名七旬翁以獲得每周一次性服務作為報酬，多年前與一名內地女子結婚，助她及其兩名子女申請到澳門定居，這段虛假婚姻關係最終維持了12年，離婚收場。直至老翁近日再另娶一名內地女子，申請她到澳門定居，治安警翻查其婚姻紀錄，發現他與前妻聚少離多，經查問，老翁承認與前妻實為假結婚，但指與現任妻子不涉假結婚。



澳門治安警調查一宗假結婚案，涉及一名七旬澳門翁及一名六旬內地婦。（澳門治安警圖片）

根據澳門傳媒報道，涉案的澳門男子姓劉，70多歲，報稱物流工人，其前妻為陳姓女子，60歲，報稱保安員，原為內地居民，現已持有澳門證件。報道指，陳女早前在澳門做外僱，於一家食店工作時認識劉翁，兩人於2007年在內地登記結婚。劉翁其後以夫妻團聚為由，申請陳女及其兩名繼子女到澳門定居，並於2011年獲批，取得澳門居民身份。兩人於2019年離婚。

直至近日，劉翁再次以夫妻團聚為由，申請一名莫姓內地女子到澳門定居，治安警處理申請時調查劉翁的婚姻紀錄，發現其與陳女的婚姻相當可疑，夫婦二人婚後甚少往來，關係疏離，不似正常夫妻，懷疑雙方存在不實婚姻關係。

本周二（4月7日），警員在氹仔某酒店及關閘口岸先後截獲劉翁及陳女，並將兩人帶返警局協助調查。經深入調查後，劉翁承認與陳女假結婚。報道指，劉翁供稱，兩人協議以陳女向其提供約每周一次性服務作為報酬，藉此協助陳女及其子女騙取澳門居留權，但否認與最近為莫姓內地女子的申請屬假結婚。而陳女則否認指控。

澳門治安警表示，綜合調查所得，劉翁及陳女均涉嫌觸犯第16/2021號法律第76條「關於身份的虚假聲明」罪及第78條「為取得許可而虛偽作出並主張某些法律行為」罪，案件移送檢察院偵辦。