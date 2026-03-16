深圳地產商富二代僱人假結婚幫小三與私生子落戶　妻大義滅親舉報

廣東省深圳市一名地產商富二代，為給小三與私生子辦戶口，竟花錢僱人跟小三登記結婚，戶口辦好再離婚，豈料被元配發現，富二代隨即因觸犯重婚罪遭警方逮捕。



元配妻子憤而舉報

《封面新聞》報導，這名受僱假結婚的男子劉克，懊惱表示，「為了這30萬（人民幣，約34萬港元），我現在戶口本都找不到了，名下還有一段婚姻記錄、多出一個兒子，還要配合警方調查。太後悔了。」

報導指出，這名富二代為了幫小三和孩子落戶深圳，支付這筆錢僱用劉克與該女子登記結婚，以完成戶口轉移，豈料被元配妻子發現並舉報，富二代隨即被警方逮捕。

劉克說，「2019年我在同學聚會上提到債務問題，被介紹參與一個『掙錢的事』。」據劉克描述，對方是一位未婚先孕的女子，希望快速落戶深圳，他接受報酬後按照對方要求，完成婚姻登記，並將戶口本交予女子。2年後，女子和孩子成功遷入深圳，劉克隨後辦理離婚。劉克說：

中間孩子生病，需要父親出面，我去配合過一次。算上結婚、離婚，我們一共見過3次，後來再無聯繫。

媒體指出，內地多個社交平台有兜售「協助落戶」、「假結婚落戶」的發文，一名中介透露，「深圳落戶有2年等待期，我們可以安排高層次人才對象結婚，當年就可落戶，但價格高。」

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