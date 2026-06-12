化學老師涉性侵女生5年　被告認14歲事主是情侶　疑提分手被誣告

化學老師涉5年內多次性侵女學生案，今午（12日）在荃灣法院（暫代區域法院）續審，庭上播放男教師的錄影會面，他承認在2019年與當時14歲的女事主為情侶，但強調所有的親暱行為，包括親吻及擁抱等，均得到事主同意才進行，有時事主拒絕為他手淫，他會在事主同意下，改為邊觸摸事主邊自瀆。他指有時事主口講不想，但又幫他處理，再進一步的親暱行為，都在X考完文憑試才發生。他稱發現事主有新男友後，他向事主提出分手，質疑事主懷恨在心而誣衊他。



被告鄭漢斯（30歲，教師）被控9項非禮罪，指他在2019年11月1日至2024年6月6日，於粉嶺中心停車場、元朗某住宅、元朗某地方及香港某學校，九度非禮年齡為14至19歲的X。

被告鄭漢斯在會面錄影中，承認與14歲的X是情侶，但強調每次親暱行為，都得X同意才進行。(陳蓉攝)

被告稱當時雙方都有感覺

庭上播放了被告的錄影會面，他稱，他於2018年在中文大學教育文憑畢業，其後在事主學校任職老師。在2019年11月，即首次案發日子，他和X是情侶關係，並稱：「(當時)大家覺得都有feel，會話係大家鍾意大家，表白左，係情侶關係。」

X擔心家人查手機改用Snapchat

他稱，二人自2019年夏季起交住，起初以whatsapp交流，惟X擔心家人會檢查手機，於是被告建議她轉用Snapchat。他們的對話主要圍繞X的家庭糾紛，他有時亦會跟X分享音樂短片。

得X同意才親吻及擁抱

被告在錄影會面中確認，曾與X在粉嶺中心的停車場見面，原因是要把設計資料交給X。他表示，當時X比較情緒化，和家人的關係亦較緊張，故他對X有特別感覺，當天曾問她「使唔使擁抱？」他又指X因擔憂被家人見到，故要求去較隱蔽的地方。他在得到X的同意後，有親吻X的前額及擁抱她。

就X的指控，被告強調：「我同佢（X）之間有好多空白位置出現咗。」即X在口供中未有提及，他在任何動作前均有徵求其同意，包括親吻額頭和擁抱。

要求觸碰私處時已確認關係

被告確認，在2020年5月至6月間，曾在粉嶺中心停車場叫X觸碰他的私處。他指出，當時他們已確認了關係，形容：「係男方向女方要求親暱的行為。」他又補充，即使確認了情侶關係，但每次觸碰X之前，都會先徵求同意。有時X不會直接表達，但是會主動伸手，亦沒有表示拒絕。

X口頭不同意仍有幫被告處理

被告承認，曾在學校的化學室及儲物室，與X有親密接觸，包括擁抱、親吻、撫摸、口交及手淫等，所有的行為均有徵求X的同意，有時候X在口頭上說不同意，但仍然會幫被告處理。被告指，有好幾次X拒絕其請求，在徵求同意後，他在X面前自瀆。

上述接觸約一星期一次

被告指，上述的接觸約一星期一次。他形容，「嗰個慾望嚟咗，我問佢，佢話無所謂。就指控而言，或許當時大家看法不一，X甚至有問他：「舒唔舒服？」被告同意，曾要求X在其車上為他手淫，惟X拒絕後，他遂摸X的心口自瀆，有一次更提議被告可摸其大腿內側。

進一步行為在X考完DSE後才發生

他強調，所有進一步的親暱行為，都是在X考完DSE後才發生。他邀請X到他家中時，已經告知她可能會有性行為。

知X有新男友後提出分手

被告提及，曾經有學生因意外逝世，而X與該位同學過往曾有爭執，他曾直斥X的行為自私，並發現她有新男友，於是提出分手。他質疑X懷恨在心，所以故意誣衊他。

案件編號：DCCC889/2025