化學老師涉性侵女生5年　事主指性接觸變日常　被告甚至不問意願

化學老師涉性侵女生5年案續審，現已21歲的女事主，今(12日)續在荃灣法院(暫代區域法院)作供，她提到所讀中學的儲物室及化學室，均是他與被告私會的地方，與被告相處的5年間，至後期口交等性接觸已變得日常，次數亦頻繁，被告甚至不會問她意見，即使問亦未必會尊重她，她有時會以拖拉來表示抗拒，有次她真的發脾氣，被告最終自瀆解決。事主又稱，當時覺得一下子拒絕被告太殘忍，但保持有性接觸的朋友關係又很痛苦，並認為被告破壞了她的校園生活。



被告鄭漢斯（30歲，教師）被控9項非禮罪，指他在2019年11月1日至2024年6月6日，於粉嶺中心停車場、元朗某住宅、元朗某地方及香港某學校，九度非禮年齡為14至19歲的X。

被告鄭漢斯是事主X讀中學時的老師。(陳蓉攝)

被告鄭漢斯否認非禮女生，在荃灣法院受審。(陳蓉攝)

曾問被告可否不用口

X繼續作供指，她曾在被告家留宿，翌日起床後，被告向她表示：「阿妹你好耐無幫我用口啦？」她稱當時心想：「可唔可以唔用口，用手都得呱？」最終她先是為被告口交，在射精時則轉為手淫。

被告叫走女同學製造獨處機會

在2023年8月，X、被告及另一位女同學回校上課。X稱，被告下課後會叫該女同學先走，剩下他倆獨處。X形容，該化學室沒有冷氣，她和被告都很熱。被告會跟她有攬和親吻等親密行為，亦會要她手淫和口交。X稱，被告會捉住她的手為他手淫，她稱「無理由一支箭跑走」，但會以拖拖拉拉來表示不情願。她強調，被告沒有詢問過其意願。

X曾以拖拉來表示抗拒

在2023年8月，X約被告食米線，該時段較多人，二人改為外賣，並一起在被告的車上進餐。其後被告駕車至燈光昏暗的偏僻地，要求她到後座吃飯，然後要求事主手淫及口交。她雖然不願意，但未有表露，僅以拖拖拉來表抗拒。

發脾氣表達不滿 被告改為自瀆

至2024年6月6日，被告約X到元朗形點商場，其後再度駕車至某偏僻地，被告要求X為他手淫。起初X有照辦，惟其後她少有地發脾氣表達不滿，亦有鬆開手，後來被告改為在車上自瀆。

中學畢業是個解脫

X曾就與被告的關係與朋友訴苦。至2024年6月尾，她認識了男友Y，並與他傾訴與被告的感情瓜葛，指二人以兄妹相稱，被告又對她有戀愛投射，令她很困擾。X在男友建議下，向風雨蘭求助。X又補充指中學畢業對她而言是個解脫。

覺一下子拒絕對被告太殘忍

控方另引述訊息記錄指，X曾嘗試與被告劃清界線，指二人的關係：「Just兄妹，好純粹，無其他。」又稱不想再與被告有性接觸。X稱，她覺得一下子拒絕被告太殘忍，但保持有性的朋友關係亦又很痛苦，故以兄妹的稱呼來維持表面的和平。X稱，曾對此感到憤怨，覺得被告破壞了她的校園生活。

後期性接觸變日常化

X在盤問下同意，當時以迎合、順從及配合的方式來應對被告。至案發後期，因二人的性接觸變得日常化，次數亦頻繁，被告甚至不會問她意見，即使有問，亦未必會尊重她的想法。

認曾向被告發訊息稱愛你及想你

辯方指出，二人常以Snapchat溝通，X不時會向被告發送有樣子，配有心心及「I love you」字眼的貼圖，X否認，但同意曾對被告說過「I love you（我愛你）」和「I miss you（我想你）」，被告亦有回應。

曾想與男同學交往隔絕被告

X在盤問下供稱，在2023年年底，曾與一名男同學交往。在該段時間內，被告與她沒有任何身體接觸，關係亦一度跌至冰點。辯方指，X曾致電被告，問他：「會唔會覺得我對你唔住？」X稱沒有印象，她當時想開展新關係，故與男同學交往，希望以此隔絕被告。

案件編號：DCCC889/2025