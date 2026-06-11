化學老師涉性侵女生　樂器儲存室多次私會　事主覺已超出師生關係

化學老師涉性侵中學女生5年案續審，現已21歲的女事主今午(11日)繼續作供，她稱在所讀的中學裡，樂器儲存室是她與被告私會的地點，兩人會在那裡聊天，繼而互作撫摸，甚至作口交手淫等行為。她亦曾單獨上被告家，被告有向她提出性交要求，她以月事來潮拒絕，被告最後亦只用下體磨擦她的大腿。事主稱她對被告並無戀愛及性的期待，被告卻有把這期望投向她，她形容心情很矛盾，因覺被告有幫助過她，但又覺得被告侵犯她，並覺得二人已超出師生關係。被告續准以原有條件保釋，案件明續。



被告鄭漢斯（32歲，教師）否認9項非禮罪，指他在2019年11月1日至2024年6月6日，於粉嶺中心停車場、元朗某住宅、元朗某地方及香港某學校，九度非禮年齡為14至19歲的X。

被告鄭漢斯否認非禮女生，在荃灣法院受審。(陳蓉攝)

被告鄭漢斯否認9項非禮罪名。(資料圖片/陳蓉攝)

感激被告曾幫助處理其家庭糾紛

事主X稱，至2020年10月，被告仍以「兄妹」、「戀人」及「親人」等字眼來形容他倆的關係，惟其後因疫情轉上網課，她有更多的時間去思考，覺得與被告的關係很「奇怪」，但她很感激被告曾幫她處理家庭糾紛。X稱，她對被告沒有戀愛及性接觸的期待，但被告有把這期望的投射予她，令她鑽牛角尖。她不認同當時兩人在戀愛，但亦找不到其他字眼去形容 。

樂器儲物室是二人私會的地點

X憶述，她曾多次在學校的樂器儲物室與被告單獨見面，二人會聊天，其後開始有身體接觸。被告會跟她牽手擁抱，隔着衣服撫摸她，其後拉開她校裙的長拉鏈，脫去她的內衣，主動摸她身體部位，包括胸部和私處，亦會要求她口交、手淫和射精。

無求助因擔心發聲的代價太大

X稱她並非沒有求助，只是非用社會上期待的方式，她稱平衡利益後，認為發聲的代價太大。且她當時年僅十多歲，在意其他人的目光，亦憂慮無法承受出庭的壓力。X又稱與被告的關係非純粹惡意，一再指被告也有幫助她，她有考慮若揭發事件可能對被告造成影響，並想到是否要對被告的將來負責。

覺得拒絕被告太殘忍

至2022年6至8月期間，她每一次與被告進入儲物室，都會作上述行為。X有時會借口趕時間，或態度變得不耐煩，以迴避被告，但不是每次都成功逃脫，被告會加快進程，讓X離開。X指她曾多次為被告口交，被告曾在她的口及背脊射精。其中一次被告在她的陰道附近射精，她很擔心會懷孕。她擔憂「發爛渣」會引起他人注意，同時又覺得拒絕被告太殘忍，但不聽他的話似乎又不對，最終沒有出聲拒絕。

指被告曾提出性交要求

在2023年8月，X曾兩度到被告家玩，其中一次她單獨前往，當時被告與胞姐同住，其胞姐去了新加坡旅行，她才應約。X稱當日先一起煮食，然後在沙發上休息，被告牽着她的手並要求她入房，她知道「賴嘢」但選擇順從。她指兩人先是閒聊，被告要她躺在床上，脫去兩人的衣服，並要求性交，她以月事來潮拒絕。被告其後用陽具磨她的大腿及射精。她其後在浴室洗澡，被告緊隨，她當晚在被告家中過夜。

認為當時已超出師生關係

X表示，關係中最窒息的是，被告會把情緒在課堂上表露，比如X稍為逆意，被告就會「黑口黑面」，指她反叛及不聽話，令她有罪惡感和愧疚，認為她影響了全班同學。她感覺要照顧自己和被告的情緒，認為已超出了師生關係。X指當時很矛盾，被告有幫助她，同間又侵犯她。她在2024年，即她19歲時才向專業人士求助。

案件編號：DCCC889/2025