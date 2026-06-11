化學老師涉非禮女生5年　事主停車場被性侵不識逃　嘆性教育失敗

化學老師涉多番私下約一名女生見面，兩人期間有拖手、親吻、擁抱，他並涉要女生為他手淫。兩人關係持續5年。老師否認9項非禮罪，今(11日)在荃灣法院(暫代區域法院)受審。女事主作供時指，被告是她初中的班主任，被告用Snapchat程式與她溝通，她指該程式被稱是「偷情工具」，因有「閱後即焚」功能。她又指被告曾向她稱，想待她畢業後與她發展情侶關係。她形容兩人關係「古怪」。她指被告有次帶她到停車場，並要她手淫，她當時14歲，遇上這種事時腦袋一片空白，不懂反應亦不識逃走，慨嘆：「只能話香港性教育好失敗。」



被告鄭漢斯（32歲，教師）被控9項非禮罪，指他在2019年11月1日至2024年6月6日，於粉嶺中心停車場、元朗某住宅、元朗某地方及香港某學校，九度非禮年齡為14至19歲的X。

被告鄭漢斯。(陳蓉攝)

被告是X初中時的班主任

控方開案陳詞指，X在2005年出生，被告則在1994年出生。案發時事主X的年齡介乎14至19歲。被告是X中一至中二時的班主任，又是X中四至中六時的化學科老師。

被告用Snapchat與她聯絡

現已21歲的X稱，她與被告為師生關係，她指被告形容他們為「所謂阿哥阿妹」，又指被告曾表示會等她畢業後，期望可以與她發展為情侶。她稱讀初中時，被告曾以應用程式Snapchat聯絡她，她形容該程式為「偷情工具」，因為此程式有功能可以自由選擇要儲存的訊息。

X稱曾覺私下單獨見老師不恰當

X稱2019年11月1日，她往粉嶺探望祖父，被告透過snapchat的「地圖」功能得悉她的位置，並約她見面和吃東西。X覺得私下與老師單獨見面不恰當，但也沒甚麼大不了，因為她認為脫離學校後，大家都只是普通人。

遭被告親吻前額感錯愕無法反應

案發當日，被告帶她到粉嶺中心的停車場，二人有拖手及擁抱等身體接觸。X稱當時覺得親切：「似親兄妹、好close嘅朋友咁嘅擁抱。」其後被告突然親吻其前額，她當刻感到錯愕，無法反應。被告一直牽著她的手，直至二人道別。X稱，該次見面後，被告便叫該停車場為「老地方」，被告之後有再約她，她亦有應約。

覺被告故意在停車場找隱蔽地方

X稱覺被告在停車場內故意找隱蔽的地方。二人閒談後，被告提議X：「要唔要試下掂我下面？」X稱當時腦袋一片空白，完全無法評價，惟被告捉住她的左手放入其褲內，X說：「唔係好大力，好似guide住我咁……好似揸住水壺咁。」

X強調無主動幫被告手淫

X表示，她有觸碰到被告的皮膚，其後被告用她的手為他手淫，時長在5分鐘內，但不記得最後被告射精在紙巾或地上。X強調沒有主動幫被告手淫。X又稱，明白人面對威脅時，本能會想逃走，但她當刻完全僵住，無法反應，而且當時年僅14歲，沒有概念要向人求助，直言：「只能話香港性教育好失敗。」又指多年來都沒有人教她，面對成人誘迫性行為要如何處理。

案件編號：DCCC889/2025