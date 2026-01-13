流感｜半歲男嬰感染甲型流感危殆　併發嚴重肺炎、敗血症和休克

衞生署衞生防護中心公布（13日）一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的六個月大男嬰。他於上周三（7日）出現發燒和全身乏力，同日被帶到私家診所求醫；上周五（9日）出現氣促及喝奶量減少，翌日被帶到瑪嘉烈醫院，並獲安排在該院的兒童深切治療部留醫，目前情況危殆。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎、敗血症和休克。



半歲男嬰1月9日被帶到瑪嘉烈醫院，並獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。（資料圖片/周令之攝）

男嬰2名家人出現輕微呼吸道感染症狀 一人確診甲流

衞生防護中心表示，初步調查顯示，該男嬰尚未接種2025/26年度季節性流感疫苗，在潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者早前均出現輕微呼吸道感染症狀，其中一名家居接觸者的鼻腔拭子樣本經快速測試後對甲型流感呈陽性反應，但症狀輕微，無需留院。

中心再次提醒家長應盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗，強調接種流感疫苗仍然是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。

半歲男嬰1月9日被帶到瑪嘉烈醫院，並獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。（資料圖片/林振華攝）

夏季流感季節結束 錄25宗兒童嚴重個案 3人死亡

衞生防護中心表示，在上周剛結束的夏季流感季節，共錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括三宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎六個月至17歲。當中，20宗（80%）個案沒有接種季節性流感疫苗（包括一宗個案在發病前四天才接種2025/26年度季節性流感疫苗）。由於接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，所以該病例未能受到疫苗保護。因此，該個案被視為未接種疫苗。

醫務衞生局2025年9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。護士為衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生打疫苗。(鄭子峰攝）

中心總監樂堅醫：冬季流感季節即將到臨

中心總監徐樂堅醫生表示，隨着天氣在今年首季維持寒冷，而流行病毒株亦不排除會發生改變，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨，「我再次呼籲所有年滿六個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，應從速行動，包括在夏季流感季節曾感染流感的人士，以預防未來的冬季流感季節可能出現其他流行病毒株。」

他表示，雖然目前流行的甲型（H3）流感病毒與疫苗所含的病毒株存在一些抗原差異，但科學研究顯示本季使用的季節性流感疫苗仍能對亞分支K的變異病毒株，以及疫苗中包含的甲型（H1）及乙型流感病毒提供保護。他指雖然目前流感活躍程度目前已回落至低於基線水平，但學校及院舍的流感爆發仍然出現，如果學童沒有參加季節性流感疫苗學校外展計劃，家長應盡快帶子女到參加疫苗資助計劃的私家醫生接種季節性流感疫苗。