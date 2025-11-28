流感｜兩歲女童感染甲型流感離世　今年第3宗兒童死亡個案

衞生防護中心今日（28日）公布，一名兩歲女童感染甲型流感後因併發症延至昨晚不治，為今年第三宗兒童感染流感後不幸離世的個案。防護中心指，女童過往健康良好，計及這宗個案，本年度季節性流感疫苗接種計劃由九月展開後已錄得13宗兒童感染流感的嚴重個案，當中只有一人曾在發病前四天接種本年度季節性流感疫苗。中心再次呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗仍然是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。



衞生防護中心11月28日公布，一名兩歲女童感染甲型流感後因併發症延至11月27日晚上不治。（資料圖片）

根據衞生防護中心昨日的公布，個案涉及一名過往健康良好的兩歲女童。她於十一月二十五日出現發燒、嘔吐及糞便稀爛，十一月二十六日被帶到基督教聯合醫院急症室求醫並入住該院，及後因休克及身體狀況轉差，轉到該院兒童深切治療部接受治療，公布時情況危殆。

潛伏期內沒外遊 未接種本季度流感疫苗

衞生防護中心當時指，女童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克、腦病變和多重器官衰竭，而女童尚未接種二○二五／二六季度流感疫苗，於潛伏期內不曾外遊。她的一名家居接觸者近日曾出現呼吸道病徵，病況輕微，無需住院及已康復。

衞生防護中心：接種疫苗仍是最有效預防流感及併發症方法

至今日，衞生防護中心指女童因併發症延至昨晚不治，而中心再次呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗仍然是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。