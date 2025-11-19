流感｜12歲男童染甲型流感併發休克　情況嚴重　留醫聯合醫院

衞生署衞生防護中心今日（19日）接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的12歲男童。他於本月15日因其他自身疾病到聯合醫院求醫，需留院治理，於昨日出現發燒及咳嗽。其鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。



中心再次敦促學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。



感染甲型流感併發休克的12歲男童在聯合醫院留醫。（資料圖片）

男童因其他自身疾病到聯合醫院求醫 留醫期間發病

男童尚未接種2025/26季度流感疫苗，近期不曾外遊。他的家居接觸者暫時沒有病徵，他就讀的學校近日亦沒有爆發流感。

今個夏季流感季已錄得20宗涉及兒童流感的嚴重個案

計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得20宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括兩宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎11個月至17歲。若單單計算在本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後錄得的11宗個案，只有一人曾在發病前四天接種本年度季節性流感疫苗。然而接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，換言之，這些嚴重個案的兒童都未能受到疫苗保護。

中心呼籲從速打流感針

中心總監徐樂堅表示，雖然最新的監測數據顯示，流感活躍程度在10月最後一周開始回落，但仍然處於較高水平。隨着天氣轉涼，他不排除流感活躍程度仍可能會有反覆，加上明年初或會出現冬季流感季節，因此再次呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，便從速行動。

他亦指，對比今年初冬季流感季節，今季兒童感染季節性流感的嚴重個案較多。目前18歲以下兒童中，6個月至2歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有近16%。他促請家長盡快聯絡家庭醫生，為子女、自己和其他家人安排接種季節性流感疫苗。

他亦提醒市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。他指，兒童患上流感，情況可能迅速惡化；家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。

此外，高危人士到人多擠迫的地方逗留時，應佩戴外科口罩。任何人士出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診，同時考慮應否上班或上學。

中心除了會因應流感的最新發展適時去信提醒醫護人員和學校外，亦會每周將最新的流感資訊上載網頁，市民可參閱衞生防護中心流感網頁及2019冠狀病毒病及流感速遞。