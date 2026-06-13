兩歳男童染禽流感　醫生指罕見但暫毋須撲殺家禽　促當局做好監察

衞生署衞生防護中心昨（13日）公布一名兩歲男童確診H9禽流感，病況一直輕微，目前情況穩定。有傳染病專科醫生表示，本地出現甲型流感（H9）屬罕見情況，但指病毒「基本上可說是沒有感染風險」，市民可以不用太擔心。他又認為，現階段毋須撲殺相關家禽 ，惟強調當局需要繼續做好監察。



圖示中心人員在病人曾到過的新鮮糧食店採集環境樣本。

傳染病科醫生指傳播風險低 市民不用太擔心

感染及傳染病科專科醫生林緯遜接受《香港01》訪問時指，香港整體禽流感個案不多，本地出現人類感染甲型流感H9個案，更是十分罕見。他認為，甲型流感H9個案，「基本上可說是沒有感染風險」，即使有亦屬極罕見的情況，相信不會出現大流行，市民可以不用太擔心。他又認為，現階段毋須撲殺相關家禽 ，但當局要繼續做好監察。

他提醒，即使人類感染甲型流感H9個案罕見，社會仍需要小心預防禽流感，籲市民要注意衞生情況，若有機會直接或間接接觸到禽鳥，要特別小心，需注意個人衛生、手部衛生。 而年紀大或太小，抑或免疫力低的人，亦應減少機會去接觸禽鳥。

林緯遜（資料圖片）

兩歲童染禽流感情況穩定 月初曾兩到沙田禾輋街市看家禽

衞生防護中心昨表示稱，該男童住沙田禾輋，6月9日起發燒和輕微腹瀉，翌日到沙田威爾斯親王醫院求醫並留院。臨床樣本證實對甲型H9流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為新型流感，已被安排入住瑪嘉烈醫院隔離病房接受治療。

中心初步調查顯示，病人潛伏期內不曾外遊，屬本地感染。他沒有上學，主要由家人照顧，日常主要在居所或附近活動，家中無飼養禽鳥，亦無進食未經煮熟的家禽。他一名家人月初曾兩度帶他到沙田禾輋街市，期間在一個活雞檔逗留觀看家禽，並觸摸周遭環境。

感染禽流感 可能會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等病徵

據衞生防護中心資料顯示，人類感染禽流感後，病情嚴重程度可由沒有症狀，或有輕微流感樣症狀，如發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛，到出現嚴重的呼吸道感染，如肺炎，並導致多種器官衰竭，甚至死亡。潛伏期介乎1至10天，視乎甲型禽流感病毒的個別亞型。嚴重程度將取決於引起感染的禽流感病毒亞型，和受感染者本身的身體狀況。