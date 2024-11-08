禽流感｜米埔一個環境樣本驗出H5N1病毒　漁護署監察雀鳥情況

漁農自然護理署今晚（8日）表示，接獲香港大學通知，一個從米埔自然護理區收集的環境樣本驗出H5N1高致病性禽流感病毒。漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區内張貼告示提醒公眾注意個人衞生。



漁護署發言人表示，香港大學公共衞生學院研究團隊定期進入護理區收集樣本，並與漁護署合作監測禽流感。研究團隊本周三（6日）收集的其中一個環境樣本確認驗出帶有H5N1病毒。署方指收集該樣本的地點三公里範圍內沒有雞場，漁護署已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況，並不時提醒家禽農戶、雀鳥店主及禽鳥展覽牌照持有人採取適當措施預防禽流感。

發言人表示，負責管理護理區的世界自然基金會香港分會已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施，護理區入口亦設有消毒藥水地墊，供到訪人士消毒鞋；署方又提醒市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸禽鳥後徹底洗手，市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823通知漁護署跟進。

食物環境衞生署會持續監察活家禽零售店鋪，並提醒店鋪經營人士注意衞生。衞生署則會繼續推行公眾健康教育，提醒市民注意個人和環境衞生，以預防禽流感。