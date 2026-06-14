「呃錢黨」冒朋友WhatsApp借錢$10000　一句「還現金」識穿騙案

騙徒手法層出不窮，警方「提防騙子」宣傳攻勢之下，不少市民都提高防騙意識。有讀者向《香港01》表示早前收到一名朋友WhatsApp的訊息，希望借10,000元，理由是銀行賬戶被限額。最終，憑一線索識破懷疑詐騙，因對方提到「等陣拎現金畀你」。這名讀者早已移民，只是間中才回港探親。看來，要花萬元機票連酒店，才可以面對面接收到現金了，隨時倒蝕，迅速識穿疑似騙子。



「呃錢黨」冒朋友Whatsapp借錢$10000

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事發在昨天（13日）這名《香港01》讀者收到香港朋友WhatsApp，內容提到「我賬戶限額，而家要轉比朋友」，又說「你戶口有冇10000方便幫我過下數嗎？我等陣去櫃員機轉返畀你，或者拎現金畀你都得」。疑似「呃錢黨」以口語撰寫訊息，香港人閱讀起來也不禁有親切感，稍有不慎墮進詐騙陷阱。不過，這名讀者也相當謹慎，因一線索起疑心。

黑客 (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

聲稱轉賬困難 一線索露破綻

該線索就是對方提到「等陣拎現金畀你」。其實，這名讀者早已移民澳洲，只是間中才回港探親，這名「借錢朋友」也知道。若果要待會兒面對面歸還現金，近乎無可能，即使要長途跋涉還錢，也看怕要花萬元機票連酒店，才可以面對面接收到現金了，隨時倒蝕，迅速識穿疑似騙子。

「呃錢黨」冒朋友Whatsapp借錢$10000

於是，這名讀者隨即禮貌回答「真不好意思，沒有呀」。「借錢朋友」也死心不息，繼續死纏爛打，表示「你有幾多？你幫下我 我聽還返畀你」。這名讀者於是決絕地報稱已取消任何香港戶口，讓騙徒死心。

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翌日，Whatsapp頭像更已消失，懷疑事主發現後，重新設定Whatsapp。

黑客示意圖。（CFP）

警方提醒，無論收到多熟稔的親朋好友WhatsApp借錢訊息，「都要停一停、諗一諗」，務必先致電核實對方身份；因騙徒隨時騎劫他人帳戶，扮熟人騙過數。

防範WhatsApp帳戶被騎劫：

1. 開啟帳戶雙重驗證；

2. 定期檢查並登出陌生綁定裝置；

3. 絕不分享WhatsApp驗證碼及轉移代碼；

4. 避免點擊不明連結。

下載全新AI+升級版「防騙視伏 APP」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。