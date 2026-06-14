狗隻入食肆｜至少2中籤餐廳已結業　限期前未辦手續　食環署替換

食環署早前公布容許狗隻進入食肆的名額抽籤結果，不過1,000間中籤餐廳中，有至少兩間已經結業，包括原本位於大埔東昌街的「老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡」及位於沙田新城市廣場的「仙滿堂」。



食環署6月12日就容許狗隻進入食肆的申請進行抽籤分配名額，在的1,615宗合資格申請中，隨機抽選1,000間中籤餐廳。（董素琛攝）

食環署上周五（12日）抽籤分配容許狗隻進入食肆的1,000個名額，原本位於大埔東昌街的「老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡」是中籤餐廳之一，然而該店店主去年12月已在社交平台公布結業。

另一間原本位於沙田新城市廣場的「仙滿堂」同樣中籤，但飲食資訊平台OpenRice顯示該餐廳已經結業，新城市廣場網頁亦沒顯示該餐廳的資訊。

位於大埔的老虎岩第6座潮式粉麵咖啡去年12月已經結業。（OpenRice圖片）

位於沙田新城市廣場的仙滿堂已結業。（仙滿堂Instagram）

食環署表示，將於下周二及下周三（16日及17日）派專責人員到中籤食肆，向負責人派遞批准信和講解法例要求、牌照條件及其他遵規安排。

中籤申請者須於本月24日或之前，繳付140元以修改牌照，加入准許。若申請者未有於指定期限內完成手續或因其他原因放棄資格，食環署會按抽籤結果的順序安排候補名單上其他申請者補上， 候補人士將會於6月25日收到本署的短訊通知辦理手續。