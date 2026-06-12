狗隻入食肆｜中籤老闆稱終可光明正大接待狗　落選者倡加快發牌

食環署今（12日）就容許狗隻進入食肆的申請進行抽籤分配名額，扣除不合資格申請後，署方為餘下的1,616宗申請進行抽籤，隨機挑選1,000個名額，即每1.6宗申請，便有1宗成功。儘管署方安排網上直播，但仍有人選擇到現場觀看過程。



有未能成功抽中的咖啡店負責人表示遺憾，未能善用食肆空間，只能讓狗主繼續坐於室外位置。他慨嘆首階段發放的牌照數量太少，期望政府盡快安排發放第二批牌照，並按不同區域或類型的食肆釐定牌照數量。另有中籤啡店老闆則感到興奮，稱終於可光明正大讓狗隻進入店內，料生意額可提升。



食環署今（12日）就容許狗隻進入食肆的申請進行抽籤分配名額，在的1,616宗合資格申請中，隨機抽選1,000個名額。（董素琛攝）

立法會議員陳凱欣負責主持抽籤。（董素琛攝）

啡店老闆嘆配額少 倡按區域定牌照數量

方先生表示，在紅磡經營咖啡店，餐廳有戶外空間，很多客人會帶狗隻前來，「因為外面有十幾個位，譬如呢個禮拜涼涼哋，我諗每日都八九個狗主嚟」。遺憾的是他未能抽中牌照，只好讓狗主繼續坐在戶外位置，他表示：「冇（失望）嘅，千六個抽一千個，都大機率唔中嘅」。

方先生期望，政府可盡快安排發放第二批牌照，認為只有一千個名額太少，「因為香港的食肆你都知幾多，可能一個區域已經唔止一千個」。他又認為，政府應考慮以不同區域或類型的食肆釐定牌照數量。

方先生認為1,000個名額太少，期望政府可盡快安排發放第二批牌照。（董素琛攝）

中籤老闆稱終能光明正大讓狗隻進入 料生意額可提升

陳先生在灣仔經營咖啡店，幸運的是他今次抽中牌照，他表示心情興奮，能「光明正大」讓狗隻進入食肆。他透露，曾於一年前因食環署職員於餐廳發現狗隻，被扣5分。他擔心會再被扣分，便停止讓狗隻進內，生意額亦因而減少15%至20%。

陳先生認為，獲得正式牌照後，生意可回復至被扣分前的水平，「尤其是禮拜六日啦，因為帶狗嗰啲主人其實好多時都唔會離開香港，咁佢地通常都係本港消費」。被問及如何確保衞生，陳先生指，會徹底消毒有狗隻停留過的桌子，盡量分隔狗主及一般顧客。

陳先生對能「光明正大」讓狗隻進入食肆感到高興。（董素琛攝）

立法會議員陳凱欣指，政府日後會因應情況，上調配額。（董素琛攝）

選委界立法會議員陳凱欣表示，現階段給予1,000個配額屬「可以接受」，此配額日後會因應情況，有上調空間，讓愛寵物的人士有選擇的同時，顧及怕狗或狗毛敏感的市民。