狗隻入食肆｜截至周四下午逾1700宗申請　食環署向保險業簡介政策

政府修訂《食物業規例》，讓狗主帶狗隻進入獲批准的食肆，食環署今（29日）與香港保險業聯會舉辦簡介會，向保險公司代表介紹容許狗隻進入獲批准食肆的政策及相關安排。另外，食環署正接受食肆提交容許狗隻進入的申請，截至昨日下午6時，署方收到超過1,700宗申請，申請期於6月8日結束。



食環署今日（29日）與香港保險業聯會舉辦簡介會，向保險公司代表介紹容許狗隻進入獲批准食肆的政策及相關安排。圖示食環署署長吳文傑（右二）在簡介會上以視像形式進行開場發言。（食環署圖片）

食環署於5月11至28日舉辦四場簡介會，向食物業界講解容許狗隻進入獲批准食肆的政策及相關安排。圖示食環署高級總監（法例檢討）葉國祥昨日（28日）在第四場簡介會上向業界講解相關資訊。（食環署圖片）

食環署發言人表示，為使保險業界全面了解容許狗隻進入獲批准食肆的安排，署方今日聯同香港保險業聯會舉辦簡介會，內容包括相關政策、法例規定、牌照條件、良好作業指引及規管框架等，以協助保險業界制訂及提供合適的保險產品及服務給其客戶。

署方續指，繼於5月11日至13日舉辦的三場簡介會，該署亦已於周四（28日）舉辦第四場簡介會，向食物業界講述相關申請流程、申請資格、牌照條件，以及食肆經營者須注意的事項，並解答參與者提出的問題。至今四場簡介會已有超過400名人士現場出席，亦有超過18,000人次在網上觀看直播或重溫。