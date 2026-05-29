狗隻入食肆｜截至周四下午逾1700宗申請 食環署向保險業簡介政策
撰文：董素琛
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政府修訂《食物業規例》，讓狗主帶狗隻進入獲批准的食肆，食環署今（29日）與香港保險業聯會舉辦簡介會，向保險公司代表介紹容許狗隻進入獲批准食肆的政策及相關安排。另外，食環署正接受食肆提交容許狗隻進入的申請，截至昨日下午6時，署方收到超過1,700宗申請，申請期於6月8日結束。
食環署發言人表示，為使保險業界全面了解容許狗隻進入獲批准食肆的安排，署方今日聯同香港保險業聯會舉辦簡介會，內容包括相關政策、法例規定、牌照條件、良好作業指引及規管框架等，以協助保險業界制訂及提供合適的保險產品及服務給其客戶。
署方續指，繼於5月11日至13日舉辦的三場簡介會，該署亦已於周四（28日）舉辦第四場簡介會，向食物業界講述相關申請流程、申請資格、牌照條件，以及食肆經營者須注意的事項，並解答參與者提出的問題。至今四場簡介會已有超過400名人士現場出席，亦有超過18,000人次在網上觀看直播或重溫。
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