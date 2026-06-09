狗隻入食肆｜1615宗合資格申請周五抽籤　近600宗被DQ或撤回

食環署今日（9日）公布，共接獲2,205宗食肆提交容許狗隻進入的申請，剔除重複、自行撤回及已知不合資格的約600宗申請後，署方將於周五（12日）為餘下1,615宗申請進行抽籤，以分配1,000個名額；預料7月起容許狗隻進入獲批准食肆，具體日期待稍後公布。



獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼上圖「准許狗隻進入食肆」的指定標示。（食環署圖片）

陳凱欣周六上午10時主持抽籤 食環署Facebook專頁直播

食環署表示，抽籤將於6月12日（本周六）上午10時於荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，屆時立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣將擔任嘉賓並主持抽籤。抽籤過程會透過食環署Facebook專頁直播，過程及結果同日亦會上載至食環署專題網頁。食環署將預留100個座位予公眾人士，有意出席者須於6月12日或之前於上午9時至下午5時致電2867 5912或2867 2836預先登記，名額先到先得。

成功申請者6.24前須繳付140元牌照費

食環署表示，會透過流動電話短訊通知申請人抽籤結果。此外，署方將於6月16及17日派專責人員到成功申請的食肆，向負責人派遞批准信和講解法例要求、牌照條件及其他循規安排。成功申請者須於6月24日或之前，帶同批准信及現有的食肆牌照正本，到批准信內所列的任何牌照簽發辦事處繳付140元以修改牌照，加入准許。

7月起容許狗隻進入獲批准食肆

若有申請者未有於指定期限內完成手續或因其他原因放棄資格，食環署會按抽籤結果的順序安排其他申請者補上。食環署會於7月指定一日，由該日起容許狗隻進入獲批准食肆；具體日期待稍後公布。