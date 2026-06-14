陳守仁小學35名學生皮膚痕癢流鼻血　家長疑裝修有關　學校調課室

有保良局陳守仁小學的家長上周向《香港01》表示，有35名學生出現皮膚痕癢、流鼻血和濕疹加劇等情況，以三年級學生最多。碰巧學校上月底裝修，所以家長擔心當時天氣炎熱，學生在空氣焗促、充滿油漆味和沙塵滾滾的環境下上課，而導致不適。家長一同向學校反映，但學校沒有正式回應。



教育局回覆查詢時則指，有關工程已於上月底完結，工程所採用的防水物料為政府認可及批准使用的標準建築材料。事件發生後，學校已採取多項措施以保障師生健康，包括安排部分受影響的班別遷往其他課室進行考試、增聘駐校護士為有需要的學生提供醫護及健康諮詢服務，以及委託專業空氣檢測機構到校進行空氣質素檢測。校方則尚未有回應。



保良局陳守仁小學。（洪戩昊攝）

60名家長聯署 促裝修在學生放假時才進行

據投訴的家長表示，保良局陳守仁小學有35名學生出現皮膚痕癢、流鼻血和濕疹加劇等情況。家長有向學校反映，家長教師會則回覆，指裝修只在5月25至27日進行。不過，該家長指5月28日學校仍有裝修，只用繩索圍封裝修範圍。

現時已有60名家長聯署，要求校方正視情況。有家長認為，裝修應盡量留待學生放假時進行。

保良局陳守仁小學。（洪戩昊攝）

教育局：工程物料為政府認可及批准使用標準建築材料

教育局回覆查詢時指，接獲有關投訴及通報後，已向學校了解事件。據悉，有關工程已於上月底完結，其中天台防水工序須配合天氣狀況盡快進行，而是次工程所採用的防水物料為政府認可及批准使用的標準建築材料。

局方表示，事件發生後，學校已採取多項措施以保障師生健康，包括安排部分受影響的班別遷往其他課室進行考試、增聘駐校護士為有需要的學生提供醫護及健康諮詢服務，以及委託專業空氣檢測機構到校進行空氣質素檢測。

局方已提醒學校在日後開展工程前須做好風險評估，保障在校師生的安全和健康；學校亦已承諾加強日後工程的規劃與監管工作。