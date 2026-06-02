《香港01》小學搜尋器已推出！一網睇盡學校特色、設施、課業安排

踏入6月，相信不少家長已經開始為子女準備2027/28學年升讀小一的事宜。《香港01》旗下「01教育」參考「香港小學概覽」資料，製作了版面方便易用的「香港小學搜尋器」，為各位家長節省時間，更快找到心儀學校！



《香港01》旗下「01教育」的小學搜尋器已經正式推出。

《香港01》旗下「01教育」的「香港小學搜尋器」設有不同篩選條件，包括「區域」、「校網」、「學校特色」、「學校設施」、「課業安排」、「資助類型」、「學生性別」、「宗教」、「關聯學校」、及「辦學團體」。

以「學校特色」為例，子篩選條件包括「科技類」、「語言類」、「學術類」、「特殊教育及支援」、「價值觀教育」、「境外交流及遊學」、「藝術」、以至是不同類型的運動等，有助家長根據子女的潛能及強項，找到特色相符或有舉辦相關課外活動的學校，培育子女發展及成長。

如果家長有意為子女尋找「Happy School」，亦可以善用搜尋器內的「課業安排」篩選項目，找出「下午安排導修時間」、「小一不設測考」、「小一上學期以評估代替測考」的學校，減輕子女升讀小學後的學業壓力。

其他常用的篩選項目包括「學生性別」，有助尋找男校或女校，「宗教」則可以幫助有信仰的家庭找出相符合的宗教背景的學校，至於「資助類型」就可以篩選官立、資助、直資、私立學校。

搜尋器更會整理列出學校過去在《香港01》刊登的新聞報道，方便家長透過閱讀文章更加深入地了解學校的辦學理念及成果。

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