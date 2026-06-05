英基推中小幼一條龍 家長為子女報讀幼稚園 獲保證預留小學學位
撰文：韋景全
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英基學校協會今日（5日）公布「一條龍政策」，由今年9月起，家長為子女報讀英基幼稚園K1時，將獲知所屬的相關小學，確保學生幼稚園畢業後，有相關小學學位可升讀，新政策適用於2027/28學年入學的幼稚園新生。英基表示，由於中學已與小學銜接，代表着英基能讓家長能對子女由K1讀到Y13的共15年教育路徑「完全放心」。
英基表示，此舉能為學生及家庭帶來關鍵益處，讓家長對子女的升學安排感到安心及絕對清晰；各學校能更有效地共享資源，包括各學段的專科教師及支援服務，確保更有效地管理學生從幼稚園升讀小學與中學的關鍵銜接。英基稱，此舉完善2019年起推行的一條龍教育模式，即當時已將每所小學與相關中學銜接。
英基行政總裁葛琳表示，這是英基史上的重要時刻，將為學生及家庭帶來巨大益處。她指通過這項變革，在學童3歲加入英基大家庭時，便能確保獲得連貫的學習路徑，而協會也從昔日的獨立學校聯盟，邁向真正統一的教育體系。
她表示，在新政策下，幼兒教師比以往更緊密地合作，真正了解每個學生，「幼稚園與相關小學的教師將深度協作，掌握每個孩子獨特的學習風格，確保升讀小學的過程是學習的進階，而非從頭來過。」
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