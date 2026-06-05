英基推中小幼一條龍　家長為子女報讀幼稚園　獲保證預留小學學位

英基學校協會今日（5日）公布「一條龍政策」，由今年9月起，家長為子女報讀英基幼稚園K1時，將獲知所屬的相關小學，確保學生幼稚園畢業後，有相關小學學位可升讀，新政策適用於2027/28學年入學的幼稚園新生。英基表示，由於中學已與小學銜接，代表着英基能讓家長能對子女由K1讀到Y13的共15年教育路徑「完全放心」。



英基學校協會今日（5日）公布由今年9月起，家長為子女報讀英基幼稚園K1時，將獲知畢業後升讀的所屬小學。（英基圖片）

英基表示，此舉能為學生及家庭帶來關鍵益處，讓家長對子女的升學安排感到安心及絕對清晰；各學校能更有效地共享資源，包括各學段的專科教師及支援服務，確保更有效地管理學生從幼稚園升讀小學與中學的關鍵銜接。英基稱，此舉完善2019年起推行的一條龍教育模式，即當時已將每所小學與相關中學銜接。

英基學校協會由2027/28學年起實行幼稚園至中學一條龍政策。(英基圖片)

英基學校協會6月5日公布幼稚園與「配龍」小學名單，形成幼稚園K1至中學K13一條龍，正式由2027/28學年開始。（英基圖片）

英基行政總裁葛琳表示，這是英基史上的重要時刻，將為學生及家庭帶來巨大益處。她指通過這項變革，在學童3歲加入英基大家庭時，便能確保獲得連貫的學習路徑，而協會也從昔日的獨立學校聯盟，邁向真正統一的教育體系。

她表示，在新政策下，幼兒教師比以往更緊密地合作，真正了解每個學生，「幼稚園與相關小學的教師將深度協作，掌握每個孩子獨特的學習風格，確保升讀小學的過程是學習的進階，而非從頭來過。」