國際應急與航空醫療交流會議230名表代出席　簽署合作備忘錄

政府飛行服務隊今日（17日）為為期三日的「國際應急與航空醫療交流會議」舉行開幕禮，交流會議匯聚逾230名來自海內外的政策制訂者、相關專家學者和業內人士，共同探討航空醫療服務及緊急應變的最新發展與未來方向，並簽署合作備忘錄，深化各地合作交流，彰顯香港作為亞洲應急航空樞紐的地位。



保安局副局長卓孝業（左五）、國家交通運輸部救助打撈局局長王雷（右五）、政府飛行服務隊總監廖嘉俊（右四）與其他嘉賓今日主持「國際應急與航空醫療交流會議」開幕禮。（政府新聞處圖片）

交流會議於6月16至18日首次在香港舉行，來自香港、中國內地、澳洲、英國、奧地利、印尼、新加坡和泰國等地70多個組織或認可機構逾230位政府官員、決策人員、專家學者和機構代表出席，旨在促進不同地區在應急聯動、資源共享及專業培訓方面建立更緊密的合作關係。

保安局副局長卓孝業今日在「國際應急與航空醫療交流會議」開幕禮上作主題演辭。（政府新聞處圖片）

保安局副局長卓孝業在啟德體育園舉行的開幕禮致辭時表示，氣候變化對緊急應變帶來的挑戰正以前所未有的速度演變。轉向主動預防、持續加強國際與跨區域合作，促進持份者之間經驗分享，是應對這些全新且複雜的挑戰的關鍵。他表示，國際會議的合作精神將促進更緊密的協作關係，進一步提升緊急應變能力，並為社區構築更安全的未來。

政府飛行服務隊總監廖嘉俊今日在「國際應急與航空醫療交流會議」開幕禮上致辭。（政府新聞處圖片）

政府飛行服務隊總監廖嘉俊致辭時表示，交流會議聚集各地航空醫療相關專才，討論相關領域的最新發展，建構跨國界的專業知識庫。他指，政府飛行服務隊自1993年成立以來，一直走在全天候搜救及緊急航空醫療服務的最前線，深信交流會議將有助深化人員培訓、技術交流及擴展專業網絡。

政府飛行服務隊總監廖嘉俊（右）與國家交通運輸部救助打撈局局長王雷（左）今日簽署合作備忘錄後合照。（政府新聞處圖片）

政府飛行服務隊總監廖嘉俊（右）與香港急症科醫學院副院長陳耀祥醫生（左）今日簽署合作備忘錄後合照。（政府新聞處圖片）

國家交通運輸部救助打撈局（救撈局）局長王雷應邀出席交流會議，並就南中國海的空中救援能力與戰略發展作主題演講。此外，交流會議亦安排專題演講和專家討論，就強化跨部門協作應急與災難救援、航空醫療在應急與災難救援中的角色及相關風險管理，以及先進科技與創新提升航空醫療水平等作分享討論。

其後，政府飛行服務隊分別與救撈局、香港急症科醫學院、英國OutReach Rescue和澳洲LifeFlight簽署合作備忘錄，深化與中國內地、本港及海外應急、航空及醫療機構的合作，進一步加強政府飛行服務隊人員及技術交流，擴闊專業訓練空間與平台。

政府飛行服務隊總監廖嘉俊（右）與澳洲LifeFlight首席營運官（商業及醫療服務）Timothy McGuire（左）今日簽署合作備忘錄後合照。（政府新聞處圖片）

政府飛行服務隊總監廖嘉俊機長（右）與英國 Outreach Rescue特種飛行行動指揮官Antony Stuart Blatston（左）今日簽署合作備忘錄後合照。（政府新聞處圖片）

交流會議明日（18日）將進行由政府飛行服務隊、警務處和消防處參與的跨部門反恐演練交流，展現香港應對恐襲事件的專業能力。