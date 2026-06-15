新冠病毒和季節性流感個案上升　衞生署：高峰期今夏可能同時出現

本港的新冠病毒陽性率在6月首周上至1.39%，衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮形容情況輕微，但個案持續上升；另外季節性流感個案過去數星期亦持續上升，衞生防護中心總監徐樂堅指，兩個病毒今個夏季有機會同時出現高峰期。



衞生署今日開記者會，公布呼吸道疾病的最新情況。（彭紹殷攝）

新冠病毒上一個高峰期是去年4至6月。今年5月首周，病毒陽性率為0.45%，而6月首周則為1.39%。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮形容情況輕微，但個案持續上升。而自5月以來已錄11宗嚴重成人個案，當中1人死亡。而雖然還未錄嚴重兒童個案，但上周出現2宗併發症，涉事兒童均沒打針。

衞生防護中心總監徐樂堅補充，新冠病毒每隔六至九個月便有一次活躍周期，加上人們免疫力隨時間下降，預期疫情未來或升溫。他指自上次感染後半年便可打針，呼籲未打針人士盡快接種，尤其是沒有抗體的幼童。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮。（彭紹殷攝）

衞生防護中心總監徐樂堅。（彭紹殷攝）

至於季節性流感個案過去數星期亦持續上升，最新一周的陽性率達4.11%，接近基準水平。而5月開始已有3宗兒童重症；成人重症由4月的每周平均7宗，升至5月的平均10宗，6月首周亦已錄得15宗個案。

另外，東南亞多國爆發麻疹，埃博拉（伊波拉）病毒亦在兩個非洲國家——剛果民主共和國和烏干達爆發，徐樂堅呼籲市民到這些國家時小心。