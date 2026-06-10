新冠｜19個月大男童感染併發嘶吼症　情況危殆留醫兒童深切治療部

衞生署衞生防護中心今（10日）公布，一名過往健康良好的19個月大男童，上周四起（4日）發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促及喘鳴，其呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為感染新冠病毒併發嘶吼症。他目前留醫廣華醫院兒童深切治療部，情況危殆。



初步調查結果顯示，男童沒有接種新冠疫苗。中心提醒高風險人士，應適時接種新冠疫苗初始劑次或加強劑，以減低重症和死亡的風險。



一名過往健康良好的19個月大男童感染新冠病毒併發嘶吼症，目前留醫廣華醫院兒童深切治療部，情況危殆。（資料圖片）

男童沒有接種新冠疫苗 潛伏期內大部分時間逗留在香港

衞生署衞生防護中心指，個案涉及一名過往健康良好的19個月大男童。他自上周四（4日）起出現發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促及喘鳴，翌日（5日）被帶到私家診所求醫，同日被轉介至廣華醫院急症室，獲安排在兒童深切治療部留院治療。

他的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為感染新冠病毒併發嘶吼症。他目前仍然留醫，情況危殆。中心初步調查結果顯示，男童沒有接種新冠疫苗，於潛伏期內大部分時間逗留在香港。他的三名家居接觸者暫時沒有出現病徵。

中心指，本港流感活躍程度近幾周有所上升，但目前仍低於基線水平。（資料圖片）

中心總監徐樂堅：不排除新冠在港活躍程度未來一兩個月上升

中心總監徐樂堅指，根據最新監測數據，本地新冠病毒的整體活躍程度雖然仍處於相對較低水平，但自5月初起持續錄得輕微上升。新冠病毒的活躍程度會出現起伏，過往幾年一般每約六至九個月會出現一次活躍周期，每次皆與主流變異病毒株變化及社區群體免疫力下降有關。本港距離上一次新冠活躍周期的完結已接近一年，不排除新冠病毒的整體活躍程度會在未來一兩個月進一步上升。