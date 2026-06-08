世衞委任衞生署公共衞生化驗服務處為中國第二間應對流感合作中心

衞生署今（8日）指，衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處微生物科獲世衞委任為「全球流感監測和應對系統（GISRS）的品質與能力建構合作中心」，是世衞為應對流感而在中國委任的第二間合作中心。



世衞代表今日在香港正式向衞生署頒贈委任狀，並隨即召開兩場有關監測、應對及防控全球流感的國際專家工作小組會議。兩場全球專家會議均由衞生署承辦，並由衞生防護中心公共衞生化驗服務處主任擔任首個會議的主席，商討以分子技術檢測有公共衞生意義的現有和新發流感及其他呼吸道病毒。



衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處微生物科獲世衞委任為「全球流感監測和應對系統（GISRS）的品質與能力建構合作中心」。（資料圖片）

世衞代表今日在香港頒贈委任狀 兩場全球專家工作小組會議同日展開

世衞代表除今日在香港正式向衞生署頒贈相關委任狀，世衞今日起，亦在香港召開兩場有關流感的國際專家工作小組會議。會議以實體和線上形式同時進行，兩場工作小組會議分別是「第十六次世衞流感病毒分子檢測及分型和於GISRS使用新一代測序技術工作組會議」，聚焦流感病毒的基因分析及測序，研討檢測技術的應用與優化；及「第十五次GISRS抗病毒藥敏監測工作組會議」，探討流感病毒的抗病毒藥物治療和藥敏監測等核心議題。

世衞全球呼吸道威脅的主管張文慶（右）6月8日向衞生署署長林文健醫生（左）頒贈委任狀。（衞生署圖片）