懲教員涉捅穿囚友直腸　懲教主任跟上級指示　調查已定事件屬輕微

懲教二級助理涉在西貢壁屋懲教所，用地拖棍向18歲囚友捅且至其直腸穿洞，3名囚友涉有份襲擊，另有1名懲教員涉知情不報受審，案件今（6日）區域法院續，事發作調查的懲教主任受辯方盤問時，承認調查時已決定以最輕微的級別處理，並同意是「未調查已有結果」。該懲教主任稱，這是應上級指示，亦相信上級決定有其理據。他亦承認報告內有一名正休假同事的署名，他指這同樣是按上司叫他這樣填寫，他不認為這樣填寫有問題，但承認不知上司有否把報告交該同事審閱。



現受審的4名被告：被告郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），及3名囚友3名被告：李梓睿（19歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲）。3名囚友被控2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。郭則被控藉公職作出不當行為罪，指他明知二級懲教助理譚力翀曾襲擊趙姓事主，卻知情不報。

被告郭紹輝否認公職人員行為失當受審。(陳蓉攝)

懲教主任王康怡否認壁屋內的規矩形同虛設。(陳蓉攝)

指總懲教主任稱以最輕微的一級處理

懲教主任蕭霆峰供稱，高級懲教主任朱英泰是他的上司。他在案發翌日上班，當天有到醫院探望事主，亦與時任總懲教主任陳顯榮見面，陳指示他調查囚室內是否有囚友玩遊戲，及是否有職員介入。他的調查後以體系中最輕微的一級CSR 233（Civil Service Regulation）來處理，可以稱之為「忠告」。

他補充，比這級別嚴重的處理，包括有口頭或書面警告等。

承認調查時已有結論

辯方指蕭在調查階段，已對施襲的二級助理譚力翀，和現受審的一級懲教助理郭紹輝稱，會按陳的指示，把事件列為最輕級別的「CSR 233」，質疑蕭在調查時已有結論。蕭同意，並指出當時是按得到的資訊處理，認同做法不理想，但相信陳的做法有其理據。

報告上有休假同事的署名

蕭又稱，他在12月27日起草調查報告，翌日遞交有關文件。辯方指，文件內除了蕭，另有高級懲教主任馬俊健的署名。蕭表示，一般而言，調查要由沙展和幫辦一同處理，陳叫他加上馬的名字，但他不清楚陳有否把文件交給馬過目。辯方指根據更表，當天馬請了病假，案發前後亦有休假。蕭同意文件顯示馬在該段日子沒有上班，但不同意在報告上加上休假同事的名有問題。

辯方質疑壁屋內的規矩形同虛設

另一名懲教主任王康怡被傳召出庭，供辯方盤問。辯方指懲教院內的規矩形同虛設，職員並無遵守鎖門的規則，王不同意。辯方續指，王知道壁屋有規矩，但與其他職員互相包庇，未有上報，因此即使其他人未有鎖門，他亦未有打算干預及作出調查，王不同意。

王否認有人到訪才鎖門

辯方稱，若在有外來長官，即處長及太平紳士等人到訪，才會安排司閘員看守閘門及鎖門，王不同意，指出在人手充足的情況下就會安排司閘員。辯方質疑，因為壁屋有漠視規矩的文化，王為了保護其他職員，才表示對上述事項表示不同意。王否認。

施襲的懲教員及一名囚友已認罪

本案另外兩名被告譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業）早前已認罪，譚承認1項有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪。

案件編號：DCCC1096/2024