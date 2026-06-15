陳守仁小學裝修後35學生不適　校方：就氣味問題嚴厲譴責工程顧問

《香港01》早前報道，保良局陳守仁小學早前裝修後，有35名學生出現皮膚痕癢、流鼻血和濕疹加劇等情況，被家長質疑與工程有關。



校方今日（15日）回覆查詢表示，十分關注事件，已向工程顧問查詢，確認使用物料均為政府認可及批准使用的標準建築材料。校方已就工程出現氣味問題向工程顧問予以嚴厲譴責。



保良局陳守仁小學。（洪戩昊攝）

校方排受影響班別彈性調動課室及考試地點 設置空氣清新機

陳守仁小學今日（15日）回覆《香港01》查詢表示，學校早前進行禮堂翻新及其天台防水工程，其中涉及灰塵與噪音的天花清拆工序已於復活節假期內完成，惟5月底進行防水工程期間，校方得悉有個別學生感到不適，對此十分關注，已即時跟進及通知家長，並已安排受影響班別彈性調動課室及考試地點、在所有課室內設置空氣清新機，增聘駐校護士，為有需要學生提供適切協助。

引述工程顧問確認使用物料均為政府認可及批准使用

校方又指，知悉天台防水工序出現氣味後，已即時加裝大型風機加強通風，並向工程顧問查詢，確認使用物料均為政府認可及批准使用的標準建築材料。校方已就工程出現氣味問題向工程顧問予以嚴厲譴責。

另外，學校已聘請專業空氣檢測機構，到校量度和監察各樓層空氣質素，並已委託專業機構進行甲醛、TVOC、PM10等檢測。

保良局陳守仁小學。（洪戩昊攝）

60名家長聯署 促裝修在學生放假時才進行

據投訴的家長表示，保良局陳守仁小學有35名學生出現皮膚痕癢、流鼻血和濕疹加劇等情況。家長有向學校反映，家長教師會則回覆，指裝修只在5月25至27日進行。不過，該家長指5月28日學校仍有裝修，只用繩索圍封裝修範圍。

現時已有60名家長聯署，要求校方正視情況。有家長認為，裝修應盡量留待學生放假時進行。

教育局回覆查詢指，正向學校了解有關普通話電影欣賞活動。（資料圖片）

教育局：工程物料為政府認可及批准使用標準建築材料

教育局回覆查詢時指，接獲有關投訴及通報後，已向學校了解事件。據悉，有關工程已於上月底完結，其中天台防水工序須配合天氣狀況盡快進行，而是次工程所採用的防水物料為政府認可及批准使用的標準建築材料。

局方表示，事件發生後，學校已採取多項措施以保障師生健康，包括安排部分受影響的班別遷往其他課室進行考試、增聘駐校護士為有需要的學生提供醫護及健康諮詢服務，以及委託專業空氣檢測機構到校進行空氣質素檢測。

局方已提醒學校在日後開展工程前須做好風險評估，保障在校師生的安全和健康；學校亦已承諾加強日後工程的規劃與監管工作。