佛得角世界盃｜非洲「新丁」一夜爆紅　旅遊佛得角衞生署有提醒

世界盃2026（FIFA World Cup 2026）本港時間6月16日的H組首場賽事，冠軍大熱西班牙隊遭非洲新丁佛得角（Cabo Verde/Cape Verde）0：0賽和。佛得角40歲門將禾仙夏（Vozinha）多次撲出西班牙的射門，一夜爆紅，佛得角這個總人口只有約61萬的小國也走入人們眼中。



香港人要旅遊佛得角得花點功夫，目前香港沒有直航機往佛得角，以今日旅遊網站最新數據顯示，今日即飛佛得角最大城市普拉亞，單人機票最平$7700，但要在迪拜及比利時等地方轉機三次，花35小時。



持有香港特別行政區護照的旅客前往佛得角可享有免簽證待遇，最多可逗留30天。根據衞生署最新旅遊情報，遊佛得角要慎防蚊傳疾病，當中在2024年12月23日更新的資訊，自2024年年初至同年12月中旬，佛得角官員累計報告登革熱病例總數為44,410例，其中確診17,942例，死亡8例。



2026年6月16日世界盃2026分組賽，佛得角門將禾仙夏全場左飛右撲，7次成功撲救西班牙射門。（路透社）

佛得角位置在哪？

佛得角（Cabo Verde）是一個位於北大西洋的群島國家，地處西非海岸以外，座落於北大西洋中部，由10個火山島組成。距離非洲大陸最西端（塞內加爾境內）約450至500多公里。

佛得角是國家嗎？

佛得角官方名稱佛得角共和國（Republic of Cabo Verde），曾為葡萄牙殖民地，於 1975 年獨立。人口約61萬，官方語言為葡萄牙語。

香港人要旅遊佛得角得花點功夫，目前香港沒有直航機往佛得角。（Getty Images）

佛得角旅遊香港有直航嗎？香港飛佛得角幾錢？

沒有。以今日旅遊網站最新數據顯示，今日即飛佛得角最大城市普拉亞，單人機票最平$7700，但要在迪拜及比利時等地方轉機三次，花35小時。

持特區護照往佛得角是免簽證嗎？

持有香港特別行政區護照的旅客前往佛得角可享有免簽證待遇，最多可逗留30天。

佛得角旅遊有什麼旅遊警示？

香港目前沒有向佛得角發出任何外遊警示。然而，衞生署旅遊健康服務的目的地旅遊情報檔案顯示，佛得角有比較多蚊傳疾病。當中在2024年12月23日更新的資訊，自2024年年初至同年12月中旬，佛得角官員累計報告登革熱病例總數為44,410例，其中確診17,942例，死亡8例。

佛得角有什麼景點？

佛得角是大西洋上的迷人島國，以純淨沙灘、火山地貌與融合歐非色彩的克里奧爾文化聞名。各島嶼各具特色，其中薩爾島（Sal）與聖地亞哥島（Santiago）最受旅客歡迎。

在薩爾島，聖瑪利亞海灘（Santa Maria Beach）擁有綿延的純白沙灘與碧綠海水，是游泳、日光浴與衝浪的完美勝地。佩德拉德盧梅鹽沼（Salinas de Pedra de Lume）：座落於死火山火山口內的鹽湖，類似死海，旅客可以在高濃度鹽水中漂浮，體驗非常獨特。