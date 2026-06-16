世界盃2026︱西班牙前鋒創不光彩紀錄　一數據證佛得角奇蹟非僥倖

撰文：吳慕兒
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世界盃H組分組賽歐洲冠軍西班牙0：0賽和首次參賽的佛得角，2026爆出今屆首個大冷門，而以正前鋒姿態登場的奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal），更創下一個不太光彩的紀錄。

世界盃2026︱西班牙前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）。（路透社）

世界盃2026︱冠軍熱門西班牙遭佛得角迫和

根據國際足協（FIFA）最新世界排名，西班牙目前排第三位，繼次阿根廷和法國，他們兩年前擊敗英格蘭，再次贏得2024歐洲國家盃，因此今屆世界盃被視為其中一支冠軍熱門。來自非洲的佛得角，人口只有61萬左右，世界排名64，今屆世界盃首次置身決賽周。

兩年前領西班牙贏得歐冠盃的「神童」耶馬，由於剛剛傷癒，今場先列後備。西班牙教練富安迪排出4123陣式，防守中場洛迪成為防線前屏障，法比安雷斯、柏迪雙中場，支援前線的加維、費倫托利斯和奧耶沙巴爾。

世界盃2026︱有圖有真相奧耶沙巴爾，之後是有觸球的。（路透社）

西班牙佔數上風仍無果　奧耶沙巴爾上半場如「路人」

雙方實力懸殊，西班牙控球率高達74%，即使只有7次命中目標，全場有兩次黃金機會，預期入球亦有2.1球。不過在佛得角的血肉長城下，西班牙無法取得入球，尤其是上半場力氣充足，前鋒奧耶沙巴爾竟然猶如「路人」——根據Opta數據，奧耶沙巴爾今場在賽事頭30分鐘並未觸碰過皮球，是自1966年來世界盃決賽周首位球員如此。這個足球數據供應商在帖文最後還加上「Peripheral」（邊緣人）字眼，殘酷地形容他的情況在場上猶如路人。

下半場戰至71分鐘，耶馬後備登場，西班牙攻勢更銳利，可惜依然無法取得入球，最終與佛得角踢成0：0。取得寶貴的史上第1分，佛得角球員和遠道而來的球迷都欣喜若狂。

世界盃2026︱取得寶貴的史上第1分，佛得角球員和遠道而來的球迷都欣喜若狂。（路透社）

佛得角超強防守紀律　全場只有1次犯規

今屆決賽周「新丁」球隊齊創佳績，人口不足16萬的庫拉索以1：7大敗予德國，但取得世界盃決賽周首個入球；佛得角更加厲害，在歐洲冠軍西班牙身上取得史上第1分。

更難得的是，有備而來的佛得角踢出絕佳的防守紀律，全場只得1次犯規，在西班牙身上拿得1分，絕非僥倖，而是全隊職球員以努力和汗水的成果。

世界盃2026︱佛得角門將禾仙夏演出神勇。（路透社）
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