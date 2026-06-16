食環署新署長袁旭健今履新　冀憑多年執法管理經驗推動創新

政府昨日正式任命前警務處副處長（行動）袁旭健為食環署署長，他今（16日）履新，稱對任命深感榮幸，會憑著多年的執法、管理及行政經驗，繼續推動創新，帶領部門持續優化各方面服務。他其後沒有回答傳媒提問離去。



食環署新署長袁旭健今（16日）履新，稱對任命深感榮幸，會憑著多年的執法、管理及行政經驗，繼續推動創新。（董素琛攝）

袁旭健表示，對獲委任為食環署署長深感榮幸，知道崗位責任重大。他指，食環署近年積極革新服務，成績有目共睹，期望作為新署長繼往開來，憑著多年的執法、管理及行政經驗，繼續推動創新，帶領部門持續優化各方面服務。

食環署新署長袁旭健今（16日）履新，稱對任命深感榮幸，會憑著多年的執法、管理及行政經驗，繼續推動創新。（董素琛攝）

袁旭健指，會聆聽前線同事及市民的意見，為市民提供更優質服務。他其後沒有回答提問離去。

食環署新署長袁旭健今（16日）履新，稱對任命深感榮幸，會憑著多年的執法、管理及行政經驗，繼續推動創新。（董素琛攝）

政府今年2月破天荒公開招聘食環署署長，要求申請人必須持有由本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；具備至少15年行政及管理經驗，當中包括至少7年擔任高級職位的經驗；熟悉政府體制及龐大財務資源的管理；具備卓越的領導才能；在政策、執法和運作方面具有策略性的視野，備有豐富的前瞻性規劃和組織能力。

具有敏銳的政治觸覺，能夠處理政治敏感議題；具豐富的員工管理，推動組織改革的經驗，及具執法工作的知識和經驗將獲優先考慮；中英文書寫能力優良，並能操流利粵語、普通話及英語；在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。