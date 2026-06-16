七一｜高鐵香港段直達廣州北、義烏及福清西站　車票周三起發售

【七一／港鐵／高鐵／北上旅遊／北上消費】港鐵今日（16日）公布，高鐵香港段由今年7月1日香港回歸紀念日起，增加廣州北、義烏及福清西共3個站點，令直達站點增至113個，相關車票明日（17日）起發售。此外，所有由港鐵營運、往來香港西九龍站至廣州南站的動感號列車，每列列車的第二號車廂已設為靜音車廂。



高鐵香港段2026年7月1日起，部份長途路線新增廣州北站、義烏站及福清西站。（資料圖片）

部份路線增廣州北站、義烏站及福清西站 直達站點增至113個

港鐵公布，與內地鐵路單位協調，由今年7月1日起，高鐵香港段將在部份長途路綫中加入3個新站點，即直達站點增至113個，便利乘客日常往來、旅遊及商務出行，當中包括︰

．廣州北站︰來往香港西九龍站及張家界西站的列車（G6080／G6079班次）；由天津西開往香港西九龍站的列車（G903班次），將加停廣州市花都區廣州北站，該站是區內交通樞紐，連接廣州地鐵廣州北站及城際鐵路花都站，亦鄰近廣州白雲國際機場及廣州融創文旅城。

廣州北站鄰近廣州白雲國際機場及廣州融創文旅城。圖為廣州白雲國際機場。（深圳衛視提供）

．義烏站︰來往香港西九龍站及上海虹橋站的臥鋪列車（G896/G895班次），將加停浙江義烏站。義烏有「世界超市」之稱，為着名小商品集散中心。

．福清西站︰來往香港西九龍站及福州站的列車（G923/G924班次），將加停福建福清西站。福清市內自然人文景觀眾多，擁有靈石山國家森林公園及南少林寺遺址等景點。

港鐵指，上述相關車票將於明日（17日）起發售，會與政府及內地相關鐵路單位保持緊密溝通，持續提升高鐵服務。

本月起所有由港鐵營運、往來香港西九龍站至廣州南站沿途站點的動感號列車，每列列車的第二號車廂已設為靜音車廂。（港鐵圖片）

本月起所有港鐵動感號列車設靜音車廂

港鐵又指，隨着高鐵網絡近年陸續加入靜音車廂，本月起所有由港鐵營運、往來香港西九龍站至廣州南站沿途站點的動感號列車，每列列車的第二號車廂已設為靜音車廂，車廂內廣播將以低音量播放，電視亦不設聲響，乘客可在購票時視乎供應，按需要作出選擇。